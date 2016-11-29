Сирийские депутаты в Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 29 ноября принял депутатов Народного Собрания Сирийской Арабской Республики (САР) Омара аль-Араби и Алана Бакери. Как передает пресс-служба армянского парламента, на встрече присутствовал Временный поверенный в делах Сирии в РА Иссам Найял.

Вице-спикер парламента приветствовал визит сирийских депутатов в Армению и отметил, что армяно-сирийская дружба имеет многовековую историю, которая еще более укрепилась благодаря оказанию спасшимся от Геноцида армянским беженцам помощи Сирии, ставшей им второй родиной.

Э.Шармазанов подчеркнул важность взаимодействия двух стран и в данном вопросе особую роль отвел укреплению межпарламентских связей. Он выразил признательность парламенту Сирии за предпринятые в прошлом году шаги по обсуждению вопроса Геноцида армян.

«Отрицание геноцидов полно рисков рецидива преступления: турецкая политика отрицания и безнаказанность породили новых, подобных Исламскому Государству, террористов», – отметил вице-спикер НС.

На встрече был затронут кризис в Сирии: Э.Шармазанов пожелал сирийскому народу стойкости и выразил надежду на скорейшее достижение мира и законности в стране. Он подчеркнул позицию Армении в борьбе с терроризмом и заверил, что армянские парламентарии готовы поднять свой голос в пользу мирного урегулирования сирийской проблемы на различных международных площадках.

Депутаты Народного Собрания Омар аль-Араби и Алан Бакери отметили, что в соответствующих комиссиях парламента Сирии проходят обсуждения вопроса признания Геноцида армян. Об этом сообщает Panorama.am.