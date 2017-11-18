Борьба за власть в Армении вступает в решающую фазу, и основные акторы начинают раскрывать карты.

Уже известны «козыри» Гагика Царукяна. Его депутаты в парламенте заявили о тех «болевых» точках, куда могут нанести удар. Во-первых, это отсутствие достижений в социально-экономической политике правительства – сокращение социальных выплат, рабочих мест, отсутствие инвестиций. Во-вторых, это монополии: депутат от блока Царукян Сергей Багратян говорит, что «отрасли, которые в нашей стране монополизированы, в других странах обеспечивают 80% бюджета. Это и топливо, и спирт, алкоголь, сигареты, зерно».

Но самое главное – вопрос газа. Депутаты от блока Царукян открыто заявили о том, что наибольшая тень присутствует в газовой сфере, при ценообразовании. Они также задаются вопросом, стоило ли продавать 20% акций Газпром-Армении за 300 млн. долларов.

Этот вопрос заставил раскрыть карты Карена Карапетяна. Отвечая на вопрос Тиграна Уриханяна, премьер-министр выступил с пламенной речью в защиту Газпрома. Во-первых, он объявил, что директор Газпрома не снимает дивидендов из Армении. «Более того, компания инвестировала порядка 1 млрд. долларов в Армении, повысила уровень газификации с 18% до 96%, проложила газопровод Иран-Армения, построила пятый энергоблок, нарастила подземное хранилище с 60 млн. кубов до 150 млн..», сказал Карен Карапетян.

Карен Карапетян в споре между интересами Армении и Газпрома открыл свою «ахиллесову пяту». Теперь каждый будет знать, что интересы Газпрома являются «слабым местом» Карена Карапетяна, и если надавить на него, он может оставить беззащитными другие места.

В свою очередь, правительство активно открывает «болевые точки» Гагика Царукяна, почти напрямую обвиняя его в уклонении от налогов. А руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян «посоветовал» всем, кто критикует правительство, подумать о том, что они сами сделали для страны. «О коррупции говорят те, кто сами порой занимали посты, на которых могли бы способствовать сокращению коррупции», сказал он.

Открыл свои карты и начальник Комитета госдоходов Вардан Арутюнян, который, отвечая на вопрос, почему его сыновьям дали налоговые льготы, сказал: «Ладно, значит, в этой стране уже и инвестировать не стоит». Фактически, он называет Армению «этой страной» и признает, что с таким же успехом может инвестировать в другую страну и всегда готов уехать.

Открыл «забрало» министр обороны Виген Саркисян, который, несмотря на неудобные вопросы, заявил, что служил в армии, но оказалось, что его документы в военкомате уничтожены. И хотя было сказано, что он не преступил закон, но это настежь открыло «болевые точки» министра.

Не менее примечательной была история с «обнажением» Эрмине Нагдалян – выяснилось, что вице-спикер от РПА Эрмине Нагдалян из-за «испорченного телефона» «спустила» 2 млн. драмов. И хотя правящая партия и руководство парламента не заставили ее заплатить из собственных средств, но и не препятствовали распространению этой информации, не подавая ей «платье».

Карты постепенно раскрывает и Серж Саркисян, который встретился с «местными» бизнесменами и призвал инвестировать в Армению, не ожидая «инвестиций извне». Он сказал это после того, как выяснилось, что Клуб армянских инвесторов под руководством Самвела Карапетяна вложит 1 млрд. долларов, но за 10 лет и только в сферу электроэнергетики. Серж Саркисян также выразил открытую поддержку Гагику Царукяну, заявив, что «попросил Гагика проложить новый фуникулер и отремонтировать дороги в Цахкадзоре».

Ставки сделаны.