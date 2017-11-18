Встреча Сержа Саргсяна с Владимиром Путиным в Москве 15 ноября, на первый взгляд, не внесла никакой ясности в интересующие армянскую общественность вопросы. Уже то обстоятельство, что эта встреча произошла сразу после встречи президентов России и Турции в Сочи, вызвало волну настороженности. Дело в том, что президент Турции Реджеп Эрдоган до встречи заявил о том, что предложит России нечто по карабахской проблематике, чем останутся недовольны многие на Западе и в среде армянской диаспоры. Однако, ни после его встречи с Путиным, ни после встречи Путина и Саргсяна никаких серьезных заявлений по карабахской проблеме не последовало. Более того, судя по различным кадрам, вид у встречающихся был какой-то скучный. Если учесть и то, что в последние дни резко повысилась нервозность президента Азербайджана Ильхама Алиева, грозящего выйти из совета Европы, восстановить территориальную целостность своей страны любой ценой, и пр., то, видимо, для всего этого были свои причины. Такие причины можно усмотреть в резком изменении международной дипломатической ситуации вокруг карабахской проблемы. Скорее всего - в восстановлении ключевых позиций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Не успевшие нарадоваться тем обстоятельством, что руководство Армении удалось склонить к снятию требований по выполнению Венских и Сант-Петербургских соглашений, треугольник Москва-Анкара-Баку встал перед фактом возрождения принципиального требования США выполнить условия Венских соглашений и установить механизмы контроля на линии соприкосновения войск в зоне конфликта. Сначала посол США в Баку заявил о том, что его страна приняла решение сохранить существующий курс по карабахскому урегулированию. Почти стразу же на встрече постпредов в ОБСЕ в Вене представители США и России выразили свои позиции, сводящиеся к необходимости выполнения Венских и Санкт-Петербургских соглашений. Понятно, что надежды на то, что можно перетащить дипломатию урегулирования под колпак Москвы, где Армении уже была уготовлена роль "подпевалы", Азербайджану и Турции не удалось. Москва сама пошла на попятную, оставив Армению на посмешище. Ясно, что здесь главную роль сыграло новое соглашение России и США по Сирии, достигнутое президентами этих стран на саммите АТЭС во Вьетнаме. Заявление о том, что сирийский вопрос не имеет военного решения, стало спасительным актом для президента России, который хоть как-то спас свое лицо - президент США Дональд Трамп посчитал его за важную персону. Зато президент Турции Эрдоган остался за бортом этого соглашения. Не случайно он заявил о том, что если в Сирии нет военного решения, то пусть Россия и США выведут свои войска из этой страны. Но было поздно - в Сочи Эрдогану пришлось ехать уже в состоявшейся ситуации. Делать там уже было нечего - надо было только молча согласиться со всем, что ему скажут. Видимо, так и произошло, судя по заявлению президента России о том, что с Турцией отношения восстановлены почти в полном порядке. Ну, а Сержу Саргсяну вообще не осталось ничего, кроме как пояснить мировому сообществу и своему народу, почему он вдруг решил помочь президенту Азербайджана за счет безопасности своего народа. Объяснить это он не может - не может сказать и о том, что со своими российскими, турецкими и азербайджанскими коллегами вся эта братия оказалась в роли "побитых". Отрадно лишь то, что замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян снова получил возможность употребить словосочетание "венские соглашения". Если хватит воли заявить и о том, что какие-либо переговоры по урегулированию возможны только при условии согласия Азербайджана на размещения механизмов контроля на линии соприкосновения, то можно будет констатировать, что наша дипломатия не совсем "добита". Тем более, что, министр иностранных дел Азербайджана молится на то, чтобы армянские коллеги этого не делали. Еще раз помочь Азербайджану вряд ли стоит.

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