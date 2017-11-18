Оплеуха НАТО Турции: Эрдоган провозглашен врагом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед президентом Турции за инцидент на учениях НАТО в Норвегии. В качестве мишени на учениях были использованы портреты «врагов», среди которых оказались Ататюрк с Эрдоганом. Турция в ответ отозвала 40 своих военных с учений. Генсек ОДКБ заявил, что произошло недоразумение, и это не официальная позиция НАТО. Сложно сказать, является ли это извинением или издевательством над Эрдоганом. Все это похоже на известный анектод о том, как молодой человек назвал стоявшую на балконе молодую девушку миссис. Она поправила: «Мисс». «Простите, сейчас же поднимусь и исправлю ошибку», сказал мужчина. Столтенберг говорит, что это не официальная позиция НАТО, а личное мнение, но если Турция продолжит в том же духе, то НАТО «поднимется и исправит ошибку». Конфликт между НАТО и Турцией разгорается нешуточный, и заявление Столтенберга – предупреждение Турции о том, что отношения НАТО с этой страной достигают порога враждебности. Турция пожинает то, что посеяла. Политика Эрдогана, нацеленная на то, чтобы выстраивать независимую от Запада линию, привела к высокой степени напряженности. Закупки российских систем ПВО С400 со стороны Турции, которые вызвали возмущенное недоумение в НАТО, лишь одна из проблем. На деле вся проблема в том, что Турция пытается стать не частью НАТО, а быть равной среди равных, как в квказской и ближневосточной политике, так и в отношениях с Евросоюзом. Примечательно, что данный инцидент произошел после визита Эрдогана в Сочи, в ходе которого российский президент заявил о почти полном восстановлении российско-турецких отношений. В то же время, данный визит продемонстрировал, что в турецко-российских отношениях первая скрипка сейчас принадлежит Москве. Возможно, это беспокоит и Запад, и Эрдогана предупредили, что Турция сейчас ближе к тому, чтобы стать не другом России, а врагом НАТО. Ему также намекнули, что не стоит пытаться «продать» отношения Турции с Россией Западу «втридорога». Запад убежден, что Турция рано или поздно «вернется», и это знает и Эрдоган. Он просто хочет вернуться на коне, как равный среди равных. Эрдогану намекнули, что вернуться он может либо как «блудный сын», либо как «враг».