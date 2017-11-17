Иран предупредил Армению: что выяснится 22 ноября

22 ноября в Сочи состоится саммит России, Турции и Ирана. Рухани, Эрдоган и Путин обсудят сирийскую проблему. Эрдоган побывал в Сочи и встретился с Путиным 13 ноября. На этой встрече он выразил явное неудовлетворение соглашением Путин-Трамп по Сирии, которое было принято во Вьетнаме. Турция явно восприняла это соглашение как сепаратную сделку России с США за ее спиной и как попытку «кинуть» ее на Ближнем Востоке. Безусловно, такие же чувства обуревают и Иран. Они, видимо, предъявят счет Путину, который до недавних пор пытался договориться по Сирии с Ираном и Турцией в рамках Астанинского процесса. 22 ноября Путин, по сути, должен будет объяснить смысл сделки с Трампом. Одна из обеспокоенностей Анкары и Тегерана может быть связана с Арменией, в частности, с визитом главы МИД Армении Налбандяна в Израиль. Тем более, учитывая то, что 23 августа в Сочи одновременно побывали как премьер Израиля Нетаньяху, так и президент Армении Саркисян. Они по очереди встретились с Путиным, но в большой политике случайных совпадений не бывает. Кстати, на этой встрече израильский премьер настаивал на том, что нужно пресечь военное присутствие Ирана на Ближнем Востоке, особенно, в Сирии. Тот же вопрос израильский премьер поднял на встрече с министром Налбандяном 6 ноября. Причем, в официальном сообщении МИД Армении об этом не упоминалось. Примечательна реакция Ирана. Как на своей страничке в Фейсбук записал ирановед Вардан Восканян, пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми в этой связи написал: «Призываем власти Армении обратить больше внимания на деятельность сионистского режима на Кавказе и в Центральной Азии». Реакция Ирана указывает на то, что Тегеран не считает проблему преходящей. Советует ли Иран Армении «не соблазняться» и не забывать об отношениях Израиля и Азербайджана, или предупреждает, что сближение с Израилем может поставить под угрозу армяно-иранские отношения? Говоря о Центральной Азии, Иран, судя по всему, делает намек России, в том контексте, что Иран видит в армяно-израильских отношениях российскую повестку. Однако, очевидно, что для Армении отношения с Израилем крайне важны, и если российско-израильские договоренности могут открыть возможность для обсуждений, то Армении следует этим воспользоваться. Ирану это может не понравиться, но если Армения будет работать честно и открыто, то Тегеран не будет бояться сделок за собственной спиной. Тегеран может высказать обеспокоенность на саммите Турция-Россия-Иран в Сочи, но есть необходимость и в том, чтобы формирование отношения к Армении не происходило в Сочи.