Изменения в Арцахском процессе: новая попытка

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили вчера заявление по итогам встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, в котором говорится, что министры согласились встретиться в декабре в Вене на полях министерской встреч ОБСЕ. О том, что состоится встреча министров, было заявлено после встречи Саркисян-Алиев в Женеве, так что, оставалось только согласовать время и место. В заявлении сопредседателей отмечается, что они подготовят повестку встречи министров, в которую войдут и «субстантивные вопросы». Что имеется в виду под субстантивными переговорами? Связаны ли они с мадридскими принципами, или это нечто другое, независимое? Мадридские принципы являют собой пакет урегулирования, который, по сути, ведет в тупик. Включают ли субстантивные вопросы отдельне элементы мадридского пакета? Не стоит исключать, что субстантивные вопросы – это просто изменение формата переговоров. То есть, предпринимается попытка заложить основу нового, министерского формата, который будет независим от президентского, которому он до сих пор подчиняется. Это может быть связано с тем, что весной будущего года в Армении сменится Глава государства. Серж Саркисян, скорее всего, останется во главе власти, и если даже не станет премьер-министром, то будет руководить страной как председатель правящей партии. Однако, вопрос Главы государства, который должен вести переговоры, останется открытым, и вопрос в том, будет ли он получать рекомендации Сержа Саркисяна или действовать самостоятельно. А если перевести переговоры в формат министров иностранных дел, то удастся избежать казуса. С другой стороны, Арцахский конфликт невозможно решить теми методами, которые предлагаются. Они нереальны как по объективным, так и субъективным причинам, которые следует искать за пределами Армении, Азербайджана и Арцаха. Очевидно, что нет и военного решения, которое может привести к региональной катастрофе. Поэтому стоит задача найти дипломатическое решение, которое гарантирует долгосрочный политический менеджмент. От президентского формата ждут, как правило, быстрых и «обязывающих» решений, а формат министров иностранных дел позволит снизить планку, а вместе с ней, и зависимость общей среды от переговоров. Судя по всему, декабрьская встреча Налбандяна-Мамедьярова ознаменует собой начало нового, субстантивного этапа переговоров.