Путин вверг Сержа Саркисяна в трудное положение

8 ноября Серж Саркисян на совместной с президентом Молдовы пресс-конференции неожиданно заговорил о выполнении венских договоренностей. Спустя день Постоянный совет ОБСЕ в Вене на уровне представителей США, ЕС и России заявил о необходимости имплементации этих договоренностей. С некоторых пор армянские власти прекратили говорить об условиях возобновления переговоров, которые были приняты в мае прошлого года в Вене на встрече Саркисян-Алиев. В июне состоялась встреча в Санкт-Петербурге, где была предпринята попытка нивелировать венскую повестку, но по сути она была предотвращена со стороны сопредседателей. Однако после этого армянская сторона стала постепенно смягчать позицию и вновь заговорила о безальтернативности переговоров. Параллельно Азербайджан и Россия пытались выбраться из политического тупика, что было возможно только путем нивелирования венской повестки. Это можно было сделать только руками Сержа Саркисяна, «уговорами» Кремля, тем более, что Сержа Саркисяна ожидает перспектива «сложного перехода к парламентской системе», и Путин желал ему успехов на этом пути. Путин заявил об этом в марте этого года, на встрече с Сержем Саркисяном. С тех пор Азербайджан стал говорить о том, что Армения согласилась снять предусловия для возобновления переговоров. За этот период состоялось несколько встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и армянская сторона не выдвигала условий для возобновления переговоров. В итоге состоялась также встреча Саркисян-Алиев в Женеве, о которой практически нет информации. В это же время стали говорить о снижении интереса США к конфликту и намерении отозвать сопредседателя, с другой стороны, США за последние месяцы трижды напоминали о венской повестке. США, по сути, требуют их имплементации. Параллельно активизировалась Турция, стал очерчиваться тройственный союз Турции, России и Азербайджана, который был нацелен на нивелирование венской повестки. До заявления Сержа Саркисяна 8 ноября говорилось о том, что Эрдоган будет говорить в Сочи с Путиным о «справедливом решении» Карабахской проблемы, и существует предложение Путина Азербайджану взамен сдачи ему Карабаха. А Серж Саркисян говорил о неких болезненных решениях. Что произошло потом? Было опубликовано соглашение Путина и Трампа по Сирии, которое явно оставило вне игры Турцию. Причем, игра включала в себя гораздо более широкий комплекс проблем, в том числе, Карабах. Это проявилось на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 9 ноября, где Россия неожиданно присоединилась к заявлениям о необходимости имплементации венской повестки. Не напрасно до встречи в Сочи Эрдоган сделал нервозные заявления о том, что России и США следует вывести войска из Сирии, а Алиев вновь вернулся к милитаристским заявлениям о том, что Азербайджан любой ценой восстановит свою территориальную целостность. Фактически, Москва «кинула» Турцию и Азербайджан, а также Сержа Саркисяна, который, фактически, подключился к политике «тройственного союза». Саркисян, безусловно, знал, какое решение будет принято 9 ноября в Вене, и поспешил сам заявить о венских договоренностях. Возвращается ли Армения в постапрельской жесткой позиции, и в какой мере она будет выглядеть убедительной перед Путиным и Алиевым после таких «одолжений»? О чем договорились в Женеве Саркисян и Алиев? И как долго будет сохраняться «правильная позиция» Москвы, тем более, что Лавров собирается в «карабахский» вояж – в Ереван и Баку, а Эрдоган 22 ноября вновь поедет к Путину. Позавчера в ходе встречи в Москве Путин и Саркисян выглядели довольно напряженными. Очевидно, обсуждалась сложившаяся ситуация. Вчера сопредседатели Минской группы распространили заявление, в котором нет прямой ссылки на венские договоренности, но говорится о мерах доверия и расширении офиса личного представителя действующего председателя. Главной задачей в этих условиях является то, какова будет политика Армении, тем более, что Запад явно поддерживает ее. Все зависит от Сержа Саркисяна – Путин, фактически, «обнажил» его и вверг в сложное положение. Не стоит помогать Алиеву и Путину выбраться из тупика за счет выгодных позиций Армении.