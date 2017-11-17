Новая «утечка» Эрдогана о Карабахе и решение Путина

Азербайджанские СМИ со ссылкой на турецких коллег публикуют очередное заявление президента Турции Эрдогана о карабахском конфликте. Эрдоган сообщил, что говорил в Сочи с Владимиром Путиным о Карабахе и призывал, якобы, следовать «плану» - возвращение пяти районов. Однако, как пишут СМИ, Эрдоган сказал, что Путин не верит в урегулирование. Был ли разговор о Карабахе между Путиным и Эрдоганом в Сочи, сложно сказать – в официальных сообщениях о нем не упоминается. Однако, даже если такой разговор был, Эрдоган, фактически, признает, что Путин отказал ему и Алиеву. Азербайджанские СМИ утверждают, что Путин имеет абсолютное влияние на Армению, однако по каким-то причинам не желает использовать это влияние для того, чтобы «вернуть Азербайджану земли». При этом не указывается, какой резон Путину отнимать земли у армянской стороны, чтобы отдать их Азербайджану. В случае с Абхазией, Крымом и даже Приднестровьем все ясно – Россия либо открыто, либо латентно аннексировала эти земли и присоединила к «империи». Карабах Россия не надеется присоединить к «империи» и должна будет отдать Азербайджану. В чем же тогда резон для Москвы? Эрдогану это прекрасно известно, как и то, что если бы Россия или другие сильные мира сего захотели, то давно пытались бы изменить статус-кво. Эрдоган знает, что никто этого не желает, особенно, Путин, которого в ближайшие месяцы ждут непростые выборы. Надо полагать, заявления Эрдогана и необычайная активность азербайджанской стороны преследует совершенно иную цель. Учитывая то, что Турция «неожиданно» вспомнила о Карабахе за пару недель до саммита Восточного партнерства в Брюсселе, можно предположить, что Турция и Азербайджан предлагают России сорвать подписание соглашения Армении с Европейским союзом. Однако Путин, по признанию Эрдогана, «кинул» и Турцию, и Азербайджан. Между тем, Соглашение Армении с ЕС может полностью изменить диспозицию в регионе, поскольку включает в себя такие фундаментальные сферы, как безопасность и политическая интегрированность. 22 ноября Эрдоган вновь поедет в Сочи с визитом – на саммит Россия-Турция-Иран по сирийскому вопросу. Не исключается, что на этом саммите Эрдоган прибегнет к открытым провокациям, в том числе, и по вопросу Армении. И многое зависит от итогов визита в регион министра иностранных дел Сергея Лаврова. Турция и Азербайджан понимают, что регион уже начал меняться, особенно, после того, как США сформулировали свой подход к карабахскому урегулированию и сохранению нынешнего статус-кво. России и остальным приходится мириться с этой схемой и строить свою политику в соответствии с ней. В таких условиях у России не так много шагов, и все они должны умещаться в рамках сохранения статус-кво. Однако, Россия может либо без большого шума поддержать статус-кво, настаивая на мерах доверия, либо при необходимости сделать решительный шаг, например, признать независимость Карабаха. В российской прессе уже открыто говорят о том, что 907-я поправка к Биллю о свободе США является признанием независимости Карабаха, так как запрещает поставки оружия Азербайджану, пока тот не прекратит оккупацию. Открыто указывается и на то, что ЕС отказывается вносить в соглашения с Азербайджаном пункт о территориальной целостности, что также является косвенным признанием Карабаха.