В Вене началось, в Вене и завершится: последняя попытка Москвы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились в Москве с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и обсудили с ними шаги по имплементации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева 16 октября в Женеве, а также иные поднятые на женевской встрече вопросы. Сопредседатели Минской группы распространили заявление по итогам встреч с Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедьяровым, в соответствии с которым министры встретятся в декабре в Вене в рамках министерской встречи ОБСЕ. Сопредседатели подготовят повестку встречи, в которую войдут как субстантивные вопросы по урегулированию, так и четко определенные средства по снижению эскалации на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено окончательным работам по расширению офиса личного представителя действующего председателя», говорится в сообщении. Данным встречам предшествовал ряд примечательных событий. Во-первых, армянская сторона после долгого молчания неожиданно вспомнила о венской повестке и стала настаивать на ее реализации, в частности, на размещении механизмов расследования и расширении офиса Каспшика. Венская повестка стала ключевой на обсуждениях в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ по Карабаху, и США, ЕС и Россия заявили, что настаивают на выполнении этой повестки. Кроме того, Европарламент принял резолюцию, в которой признается право Арцаха на самоопределение. На фоне молчания армянской стороны Баку заявлял, что Армения отказалась от предусловий и готова к переговорам. Однако после напоминания о венской повестке Алиев вновь заявил, что Азербайджан любой ценой восстановит свою территориальную целостность, а Мамедьяров потребовал конкретных итогов переговоров. О чем говорили президенты в Женеве и на какие договоренности ссылаются сопредседатели, не известно. Серж Саркисян заявил, что и полслова не сказал из того, о чем говорил с Алиевым. Азербайджан же обвинил его в нарушении конфиденциальности, имея в виду заявление Сержа Саркисяна на встрече с армянской общиной Швейцарии, на которой он сказал, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. В сообщении сопредседателей Минской группы нет прямой ссылки на венские договоренности, только о расширении офиса личного представителя. Получается, что из венских договоренностей на данном этапе будет имплементироваться только этот пункт. Однако, отмечается, что в повестку войдут как субстантивные вопросы по урегулированию, так и четко определенные средства по снижению эскалации на линии соприкосновения». Возможно, имеются в виду механизмы расследования. Не исключается, что такая формулировка была включена по требованию Азербайджана, поскольку Алиев заявил, что выступает против механизмов, так как они закрепляют статус-кво. Однако, это единственный реальный вариант урегулирования, который устраивает все стороны. Примечательно, что сопредседатели встретились в Москве с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по-отдельности. Возможно, это последний шанс Москвы сохранить роль международного провайдера «урегулирования», которое, кстати, является единственной площадкой, где Москва может сотрудничать с Западом. На следующей неделе глава МИД России Сергей Лавров побывает в Баку и Ереване. Чтобы подтвердить или нивелировать венскую повестку? Примечательно также, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в Вене. Нынешний этап карабахского урегулирования начался в Вене со встречи Саркисян-Алиев и принятия повестки. Судя по всему, в Вене он и завершится – либо закреплением мира и статус-кво, либо возвратом к доапрельской ситуации. Встреча министров покажет, в каком направлении будет двигаться «урегулирование».