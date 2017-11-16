Сюрприз Царукяна Сержу Саркисяну до визита в Москву

Депутаты блока Царукян накануне в ходе Правительственного часа буквально «поставили к стенке» премьер-министра Карена Карапетяна, назвав действия налоговых органов на принадлежащей Царукяну ярмарке форменным «варварством» и «налоговым террором». Блок уже несколько дней артикулирует жесткую риторику в отношении правительства Карена Карапетяна. Блок включает в риторику также вопрос, который имеет фундаментальное значение – вопрос газа. Депутаты блока Царукян заявляют, что намерены выступить с инициативой о создании комиссии, которая изучит ценообразование в газовой сфере. Надо тут заметить, что из газовой сферы в правительство пришли как премьер Карапетян, так и глава Комитета госдоходов Вардан Арутюнян. Однако, «хозяином» газовой сферы является Газпром, и получается, что блок Царукян ставит под сомнение деятельность российской госкорпорации. В то же время, газовая сфера в Армении является «системообразующей», в том смысле, что газовая система является одним из краеугольных камней армянской олигархии, в том числе, по части «теневого бюджета». Изучение газовой сферы должно будет вынести на гора весь комплекс проблем – начиная с внутрисистемной кухни и кончая нюансами армяно-российских отношений. Блок Царукян, осознанно или нет, поднимает фундаментальные вопросы, вплоть до продажи последних 20% акций Газпром-Армении за 300 млн.. Примечательно, что блок поднимает эти вопросы после визита Гагика Царукяна в Брюссель и в дни визита Сержа Саркисяна в Москву. С какой целью Царукян показывает вершину армяно-российского айсберга – чтобы сделать Сержу Саркисяну до его встречи с Путиным неприятный сюрприз или дать ему возможность маневрировать? На встрече с Саркисяном Путин сказал, что команды обеих стран напряженно работают для выполнения достигнутых в ходе визита Саркисяна в Россию в марте договоренностей. Мартовский визит Саркисяна был ознаменован тем, что Путин выразил надежду, что под руководством Саркисяна Армении удастся без проблем пройти переходный период от президентской к парламентской системе правления. Стала ли атака блока Царукян напоминанием Саркисяна Путину о сохранившихся рисках и намеком на собственную незаменимость в деле управления этими рисками? Сам Саркисян на встрече с Путиным упомянул и недавний визит Медведева в Армению. Не исключается, что именно после этого визита и возникла необходимость напомнить о «незаменимости» Саркисяна. Путин понял намек.