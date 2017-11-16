Мир возвращает Армении долги

В ходе визита в Россию Сержа Саркисяна отмечалось также 300-летие открытия епархии Армянской Апостольской церкви в России, в связи с чем Владимир Путин даже направил специальную телеграмму. Президент РФ отметил, что "начав свою историю в далёком 1717 году, Епархия объединила армянские церкви, существовавшие на территории тогдашней России, стала настоящим духовным центром для тысяч людей, важнейшим фактором сбережения самобытной культуры армянского народа, его обычаев и традиций". Путин назвал Армянскую церковь одной из древнейших христианских церквей. Армянская церковь долгие века заменяла собой государственность, и уже 300 лет назад армяне были представлены в России, фактически, на институциональном, государственном уровне. Хотя сама Россия только формировалась как империя, и армяне сыграли в ее становлении важнейшую роль. Телеграмма Путина выглядит примечательно на фоне недавней резолюции Сената Польши – по поводу 650-летия армяно-польского сотрудничества. Резолюция словно отсылает к доосманскому периоду, когда армяне были титульной нацией в Византии – одной из великих империй. 24 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп также заявил, что армянам удалось сохранить «в своих сердцах память об исторической родине, где их предки сотворили одну из мощных древних цивилизаций». А уже в октябре вице-президент США Майк Пенс, говоря об истоках христианства, заявил, что семена христианства были посеяны в горах Сирии, в долинах Ливана, на Армянском нагорье… США заявили, что намерены защищать христиан на Ближнем Востоке. Прибывший в прошлом году в Армению Папа Римский Франциск назвал Армению первой христианской страной. Все эти ссылки были бы невозможны без геополитического фона и выстраивания нового миропорядка, который в какой-то мере может стать возвращением к истокам. Христианские корни и автохтонность армян могут стать важным фактором в этом миропорядке. Долгие годы об армянской цивилизации и Армении боялись упоминать в историографии и геополитике. Это было связано, возможно, с тем, что 100 лет назад границы в регионе прочертили за счет армянских земель и интересов армян. У армян отняли все, оставив лишь чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы напоминать о себе и доказать, что глубокие корни тоже дают свежие ростки.

Карабахский эксперт по безопасности Рачья Арзуманян год назад удивлялся: «Я не историк и ни в коем разе не претендую. Но не может не восхищать, с какой тщательностью "палео-историки" обходят слова "Армения", "армянский". Все, что угодно - "запад Малой Азии", "Юго-восточная Турция" - любой новояз, только не Армения. …Какой-то парализующий страх перед собственной же историей, ее глубиной и величием. Иметь основополагающие армянские легенды, рассматривающие противоборство с правителями Древнего, точнее даже легендарного Египта, и не суметь обосновать эту реальность языком истории, ее методами и знаниями - позор». Настала пора возвращать армянам долги.