Примечательные истории Вигена Саркисяна и Сержа Саркисяна

Принятие закона о статусе военнослужащего, который стал известен как закон об отмене отсрочки, его автор, министр обороны Виген Саркисян встретил в США. 12 ноября он прибыл в США, оттуда уехал в Канаду, где примет участие в миротворческой конференции ООН. Данный вояж вызвал интересные ассоциации, о которых сделал пост выпускник школы Флетчера Сурен Саркисян, который в ходе визита в США встречался с экс-министром обороны этой страны Дональдом Рамсфелдом. Политолог напомнил о визите Рамсфелда в Армению в 2001 году и о поддержке Армении, о встрече с тогда еще министром обороны Армении Сержем Саркисяном, в которой принимал участие тогда еще его помощник Виген Саркисян. По словам Сурена Саркисяна, Рамсфелд вспомнил об этом. В декабре 2001 года Рамсфелд посетил Армению. После трагедии 11 сентября США начали «великий поход» на Восток. Тогда большой шум вызвала фотография, на которой было запечатлено, как Роберт Кочарян и Владимир Путин катаются на Севане на моторке. Путин прибыл с первым государственным визитом в Армению 14 сентября 2001 года, то есть, через три дня после трагедии в Нью-Йорке. И в армянской прессе отнеслись к радостной фотографии президентов Армении и России с недоумением. Спустя два месяца в Армению прибыл Дональд Рамсфелд, который обсудил с Арменией участие в военно-политической кампании. Понятно, что обсуждения эти проходили не без Роберта Кочаряна. Однако, возможно, фотография 14 сентября породила у американской стороны недоверие к Роберту Кочаряну, и она стала рассматривать в качестве партнера Сержа Саркисяна, причем, не только по долгу службы. Во всяком случае, военно-политические планы США по поддержке Армении стали ключевым факторов в карьерном продвижении Сержа Саркисяна, в лице участия армянских миротворцев в миссиях в Ираке и Афганистане. И на этом фоне визит Вигена Саркисяна в США и Канаду и участие в миротворческой конференции выглядят примечательно. До этого Виген Саркисян встречался в Ереване с послом США в Армении, который 27 октября побывал в министерстве обороны. В ходе встречи обсуждалась тема миротворцев, и в сообщении присутствовала интересная формулировка – «перспектива привлечения армянских миротворцев в международные миссии». О каких перспективах идет речь, не ясно, но симптоматично, что участие в миротворческих миссиях становится в политической карьере Вигена Саркисяна одним из трамплинов. Через пару дней в Ереване открылся учебный миротворческий центр ЗАР, который был реконструирован при поддержке США. В официальном сообщении об открытии есть интересные строки: «глава оборонного ведомства РА выразил уверенность, что учебный центр ЗАР будет и впредь развиваться: обсуждается план по гармонизации миротворческих сил и наращивания потенциала для создания серьезнейшего центра». Что значит «гармонизация» сил? Имеется ли в виду совмещение в Центре миротворческих потенциалов ООН, НАТО и ОДКБ? Получается, что при поддержке американцев в Армении формируется «центр миротворческой гармонизации». Речь, безусловно, в подтексте о военно-политической гармонизации, которая происходит в миротворческой плоскости. Судя по всему, визит Вигена Саркисяна в США и Канаду является его тестом на то, способен ли он держать подобные «планки».