В Азербайджане боятся атак на железную дорогу Баку-Карс

Прошло полмесяца после громогласного пуска в ход железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а специалисты уже говорят, что при нынешнем региональном раскладе эта дорога не принесет ни экономических, ни политических выгод, особенно, Азербайджану. Ее, во-первых, нечем заполнить, во-вторых, дорога пока не интегрирована в глобальную сеть. Единственное, чего добился Баку – сухопутная железнодорожная связь до Турции. Но достаточно ли этого для того, чтобы считать связь между Азербайджаном и Турцией надежной? На этом пути стоит Грузия, которая имеет свои интересы, например, не пропускает российские поезда, которые могли бы наполнить эту дорогу. Грузия также вряд ли позволит использовать эту дорогу для переброски военных грузов. А еще в Грузии есть армянский Джавахк, которому не нравится служить перевелочным пунктом для турецко-азербайджанских грузов. Джавахкцы с самого начала были не в восторге от идеи проложить тюркскую дорогу через Ахалкалак. Теперь, как пишет Ваагн Чахалян, с железнодорожной станции в Ахалкалаке сняли турецкий и азербайджанский флаги. В азербайджанской прессе с тревогой пишут о том, что в Джавахке могут быть предприняты некие провокации. «Армяне не рискнут атаковать БТК», пишут азербайджанские медиа. Обсуждаются конкретные «сценарии», видимо, с целью внести раздор между грузинами и армянами. Между тем, никакого раздора нет. Возможно, потому, что железная дорога оказалась никому не нужной. По большому счету, она не нужна ни Грузии, ни Турции. Армении она тем более не нужна, потому что если решаются политические проблемы, то проще открыть Гюмри-Карс. Зато Армения может косвенно «контролировать» дорогу через армянонаселенный Джавахк. Во всяком случае, можно будет легко узнать, что перевозится по этой дороге. Так или иначе, пока в регионе закрыты границы, пока не открыт Нахиджеван, не разблокирована дорога через Абхазию, любые коммуникации, даже самые дорогостоящие, не будут иметь смысла. Это будет путь в никуда и напрасно потраченные деньги.