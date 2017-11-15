Зачем Виген Саркисян ездил в США?

Министр обороны Армении Виген Саркисян завершил визит в США и отправился в Канаду. В США Виген Саркисян встретился с представителями армянской общины, Армянской Апостольской церкви, в основном, в Калифорнии. С представителями военных кругов США Виген Саркисян не встретился. В эти же дни в США находился министр обороны Грузии Леван Изория. 13 ноября он в Пентагоне встретился со своим американским коллегой Джеймсом Маттисом. По информации Министерства обороны США, министры обсудили вопросы региональной безопасности и сотрудничества между США и Грузией в сфере обороны. Маттис также выразил благодарность за верность и готовность Грузии, оставаться с американскими силами в Афганистане до конца миссии. Армения также заявила недавно о том, что сохранит свой контингент в составе миссии НАТО в Афганистане. При этом, армяно-американские связи в сфере обороны гораздо более ограниченные, чем отношения Грузии и США. Это имеет как объективные, так и субъективные причины. В последний раз армянский министр обороны встречался в США с главой Пентагона в 2012 году. Это был Сейран Оганян, который заявил после встреч в США о развитии отношений в оборонной сфере. Это был период, когда Армения готовилась подписать соглашение об Ассоциации с ЕС. После сентября 2013 года об армяно-американских оборонных связях говорилось только латентно. Например, были намеки, что американские силы поддержали операцию армянской армии по эвакуации тел погибших пилотов сбитого в Карабахе вертолета. Затем, уже после Апрельской войны, стало известно, что размещенное на границе Карабаха и Азербайджана оборудование имеет американское происхождение. Дальше этого дело не шло, и то, что в ходе визита Вигена Саркисяна в США не «нашлось времени» на встречу с главой Пентагона, говорит о том, что пока нет повестки развития двусторонних отношений. Возможно, Армения даже опасается предложений США о развитии отношений в оборонной сфере. Между тем, позиция США является определяющей в выстраивании системы безопасности Армении. В частности, недавно Госдепартамент США и госсекретарь Рекс Тиллерсон сформулировли свой подход к карабахской проблеме, настаивая на размещении средств слежения и сохранении статус-кво. Это заявление стало переломным в карабахском урегулировании, и всем сторонам пришлось согласиться с этой повесткой. Заявление полностью изменило региональный расклад, оградив Армению от ряда экзистенциональных угроз. Такая позиция США, полностью исходящая из интересов Армении, подспудно предполагает изменение схемы безопасности и формата оборонного сотрудничества между Арменией и США. Одного участия в миротворческих миссиях и сотрудничества с гвардией Канзаса уже явно недостаточно. Однако, Армения должна заявить о «перегруппировке» в системе безопасности и предложить новую схему. Виген Саркисян, который учился в школе Флетчера в США, наверняка, понимает, что не стоило лететь в такую даль, чтобы обсудить с армянской общиной Калифорнии идеологию «нация-армия». Это может принести пару миллионов долларов в фонд армии, но не больше. Настала пора задуматься о более серьезном оборонном сотрудничестве с США. В новой ситуации в карабахском урегулировании Армения не сможет удержаться на «нации-армии» и новых закупках российского оружия в долг.