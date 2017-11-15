Сказка становится былью: происходит неизбежное

Серж Саркисян по приглашению Путина отправился в Россию. Официальная повестка известна – «обсуждение двусторонних отношений и дальнейшего углубления связей, а также проблем Евразийского союза».

Визит Сержа Саркисяна происходит на фоне ряда важных обстоятельств.

Накануне Путин встречался с президентом Турции Эрдоганом. В сообщениях после встречи не упоминается карабахская проблема, хотя до отъезда в Россию Эрдоган дважды заявил, что намерен поговорить с Путиным о Карабахе. Более того, до встречи в азербайджанской прессе была распространена информация о том, что Путин, якобы, предложил Баку некий план – вступление в ЕАЭС и ОДКБ в обмен на какие-то территории и ввод российских войск в Карабах.

По данным российских СМИ, Путин не пошел на уступки Эрдогану, хотя и заявил, что отношения с Турцией почти полностью восстановились. Скорее всего, так оно и есть, так как Турция не в том положении, чтобы диктовать условия. Тем более, на фоне «исторического» соглашения России и США по Сирии.

До встречи Путин-Эрдоган Серж Саркисян, а затем и Постоянный совет ОБСЕ в Вене заявили о необходимости размещения в зоне карабахского конфликта средств мониторинга, что равносильно официальному закреплению статус-кво. Очевидно, что это также способствовало тому, чтобы Путин не пошел на уступки Эрдогану.

Следующий важный момент – предстоящее 24 ноября подписание Рамочного соглашения Армения-Евросоюз. Это соглашение «попунктно» было согласовано с Москвой, при молчаливом согласии ЕС, во избежание лишних проблем. По сути, Армения, будучи членом пророссийских блоков, может стать мостом между Россией и ЕС. Армянские проблемы, в целом, являются одной из немногих площадок, где Россия может сотрудничать с Западом.

Таким образом, Армения «сохраняет» лицо Путина и России, несмотря на неадекватное поведение России. Москве пора возвращать долги. Ситуация меняется безотносительно характера армяно-российских отношений, что не может не сказаться на отношениях. Закрывать глаза на это не получится, и пора начать строить новые отношения.

Россия получила в Армении все, как в сказке о золотой рыбке. Но конец у этой сказки неутешительный – старик и старуха, потребовав власти над рыбкой, остаются у разбитого корыта. Москва сейчас в том же положении – если она попытается отнять и последнее – суверенитет Армении, то окажется перед разбитым корытом.

Роль и возможности Армении в новой ситуации значительно возросли, но при нынешнем качестве политического класса и власти сложно ожидать адекватной политики. Более того, для власти Армении это стало своеобразным бизнесом – для решения собственных задач.

Пока ситуацию спасают новые интересы и отношения, которые выстраиваются в мире.