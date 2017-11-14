Новый план Лаврова: поворотный момент

После встречи Путин-Эрдоган в Сочи Баку и Ереван посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сначала съездит в Анталию.

В сообщениях СМИ отмечалось, что Лавров либо привезет новый план урегулирования, либо попытается сформулировать повестку предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

Вряд ли для формулирования повестки Лавров стал бы ездить в Баку и Ереван, это можно сделать хотя бы на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но тогда, что за план везет Лавров, более «удачный», чем прежние? Это практически невозможно. Любой вариант, выстроенный на так называемых «мадридских принципах», изначально выглядит нереалистичным.

Иные принципы урегулирования невозможны, вернее, иной принцип – сохранение нынешнего статус-кво.

Причем, по стечению ряда обстоятельств «ликвидность» данного варианта может выглядеть наиболее реалистичной. Вопрос в том, что с точки зрения дипломатическо-политической риторики это гораздо более сложный вариант. Вряд ли кто-то в мире может легко артикулировать такой вариант и заявить, что необходимо закрепить статус-кво.

Проще говорить о компромиссах. Но такой вариант труднее продвигать, поскольку с точки зрения де-факто реалий к земле «ближе» статус-кво, а компромиссы – это «тосты». Тем более, что война в апреле продемонстрировала - продвижение этого принципа приводит, скорее, к войне, чем миру.

Лучшим способом сохранить мир или относительную стабильность является сохранение статус-кво, пусть даже без артикуляции, но закрепленный реально.

Проблема в том, готова ли Армения исполнить свою ключевую роль. В этом смысле решающую роль сыграла Апрельская война, в ходе которой армия буквально спасла роль армян, которую до того армянские элиты подвергли форменной фрустрации. Сейчас вопрос в том, есть ли в среде «элиты» воля и способность сохранения того, что добыто армией. Введенный в обращение тезис «нация-армия» является на деле тем самым мессиджем о том, что воля к сохранению статус-кво присутствует.

Как оценят эту волю мировые центры? Они явно пытаются нащупать этот потенциал. Но очевидно, что есть проблема по части внутренней, общественной оценки, вернее, доверия. Причем, очевидно, что эту проблему в ближайшее время не преодолеть.

Однако, от этого зависит то, в какой мере Армения окажется убедительной в вопросе де-факто международного закрепления статус-кво. Принципиальным моментом, «точкой возврата» является то, что в случае с идеологией нация-армия не может быть противопоставления гражданской и военной компонент. Они должны дополнять друг друга, и Армения должна найти модель для совмещения этих составляющих и защиты армии гражданским компонентом, а гражданской жизни – армией.

Армянская армия стоит на рубеже современной цивилизации, однако, армянская государственность так и не выработала эту модель. Мир ждет ее. На деле именно от этого зависит, с какой повесткой приедет Лавров.

После Апрельской войны Россия оказалась в коллапсе. Москва надеялась, используя статус регулятора безопасности, войти в Карабах и выйти на границы Азербайджана и Ирана. Но надеждам не суждено было сбыться, зато появились серьезные проблемы. Апрельскую войну остановила не Москва, а целый комплекс факторов.

Предоставление после войны Армении Искандеров, помимо попытки реабилитации, преследовало также цель восстановить управление безопасностью на Кавказе, что было невозможно без Армении. В противном случае Россия превратилась бы на Кавказе в «перекати поле», которую геополитические ветры однажды сдули бы с Кавказа.

Поэтому у Москвы после Апрельской войны на Кавказе одна повестка – сохранить статус регулятора безопасности, что невозможно без Армении. По большому счету, такова логика нынешних процессов в карабахском урегулировании, и процессы происходят в формате не Армения-Азербайджан, а США, Франция, Армения – Рсосия, когда Москва пытается сохранить статус регулятора безопасности на Кавказе и соблюдать хотя бы относительную стабильность.

В противном случае Россия может лишиться доверия как Запада, так и Турции и Ирана. Анкара подспудно понимает, что попытка изменить статус-кво на деле чревата перспективой военной победы России, что абсолютно не нужно Турции.

После встречи Путин-Эрдоган в повестке регионального турне Лаврова будет именно эта логика.

С этим связано и наличие нервозности в обострившихся после Апрельской войны российско-азербайджанских отношениях. Вся проблема в том, позволит ли Армения России подобную повестку, что зависит от того, в какой мере власть в Армении может трансформироваться и сформировать адекватную повестку, которую поддержит общество.