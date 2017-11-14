Названо имя претендента в премьеры

Виген Саркисян – один из ключевых политиков в Армении, и не случайно именно он возглавлял списки РПА на парламентских выборах, заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян в ходе обсуждения проекта закона о воинской повинности. Отвечая на вопрос Никола Пашиняна, Багдасарян сказал, что при его лидирующей роли «РПА получила стабильное большинство».

Предвыборные списки РПА действительно возглавлял Виген Саркисян, однако, в ходе предвыборной кампании, по крайней мере, публичной, «первая скрипка» принадлежала премьер-министру Карену Карапетяну.

Карен Карапетян не возглавил список из-за каких-то проблем, связанных с постоянным проживанием в Армении. Но он не только активно участвовал в кампании, но и выстроил ее под себя.

Заявление Ваграма Багдасаряна не связано с его неосведомленностью, это плод сложившейся внутриполитической ситуации. Фактически, называя Вигена Саркисяна ключевым политиком, Багдасарян делает заявку на его выдвижение в 2018 году на пост премьера.

Хотя, не исключается, что Ваграм Багдасарян намекает на реальное лидерство Вигена Саркисяна, несмотря на то, что предвыборная кампания проводилась Кареном Карапетяном, который был просто «рекламным лицом», и договор с ним истекает.

Примечательно, что об этом Ваграм Багдасарян заявляет на фоне «политико-инвестиционной» сделки Сержа Саркисяна и Самвела Карапетяна, из которой выпал Карен Карапетян.

Во всяком случае, до сих пор заслугу получения «стабильного большинства» не возлагали на Вигена Саркисяна, намекая на отсутствие большинства у Карена Карапетяна.

Так что, Ваграм Багдасарян раскрывает карты. Хотя пока не ясно, делается ли это в защиту Вигена Саркисяна или обеспечивается ему фальстарт.