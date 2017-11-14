Гагик Царукян нанес удар

Депутаты от блока Царукян начали сегодняшнее заседание парламента с атаки на правительство и Комитет госдоходов, обвинив их в налоговом терроре против сотрудников ярмарок.

На действия КГД сотрудники ярмарки, принадлежащей Гагику Царукяну, жалуются уже не первый день. Но на заседании парламента депутаты от блока Царукян, видимо, решили дать залп против КГД и премьер-министра Карена Карапетяна, заявив, что если они действительно хотят пополнить бюджет, то им следовало бы обратиться к сфере газоснабжения, в которой наличествуют большие коррупционные риски.

Карен Карапетян и глава КГД Вардан Арутюнян, напомним, в свое время возглавляли компанию Газпром-Армения.

Блок Царукян в последнее время заметно ужесточил риторику в отношении политики правительства, но заседание 14 ноября было, пожалуй, беспрецедентным по жесткости.

Вопрос ярмарок актуализировался несколько месяцев назад, потом активность снизилась. Пару недель назад об этом заговорили вновь, и сотрудники ярмарок собрались на акции протеста. Однако затем началось обострение. По некоторым данным, были какие-то согласования с участием Гагика Царукяна.

И вот, депутаты блока Царукян обрушиваются с критикой на главу КГД и Карена Карапетяна. Причем, сразу после того, как в присутствии Сержа Саркисяна Самвел Карапетян и клуб инвесторов заявляют о миллиардных инвестициях в Армению.

Фактически, имело место определенное согласование между Сержем Саркисяном и Самвелом Карапетяном, на котором, судя по всему, будут строиться в дальнейшем политико-экономические отношения. И после заявления об этом Царукян наносит мощный удар по правительству и Карену Карапетяну.

Царукян, видимо, тем самым констатирует нарушение неких договоренностей с ним. И на этом фоне примечательно, что депутаты от блока Царукян в качестве «источника коррупции» указывают на особняки на Монументе, где роскошные дома имеют и Карен Карапетян, и Вардан Арутюнян, и брат Самвела Карапетяна. Там расположен и особняк свата Царукяна – экс-премьера Овика Абрамяна.

Именно в том особняке в феврале 2015 года состоялался акт коллективного перемирия в присутствии Сержа Саркисяна, Гагика Царукяна Самвела Карапетяна и Дашнакцутюн.

Видимо, Гагик Царукян напоминает о той встрече на Монументе и намекает, что договоренности по его части нарушаются. В этом смысле он наносит удар всем участникам встречи – Сержу Саркисяну, Самвелу Карапетяну, Карену Карапетяну, Овику Абрамяну.

Хотя, возможно, договоренности на Монументе нарушают не Саркисян и Карапетян, а Саркисян и Царукян, и Серж Саркисян одной рукой принимает миллиардные инвестиции, идя на компромисс с Самвелом Карапетяном, а другой руками Царукяна не позволяет Карапетяну «переварить» их.