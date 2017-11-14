Лавров попытается помешать подписанию соглашения Армения-ЕС?

По данным газеты «168 жам», на предстоящей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с однодневным визитом Ереван и Баку- 19 ноября он будет в Баку, а 20 - в Ереване. В повестке визита – карабахское урегулирование.

13 ноября в Москве состоялась встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана. Вчера же неожиданно объявили о том, что 14 ноября в Москве сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Ощущение было такое, что после встречи Путин-Эрдоган Налбандяна позвали в Москву, но сопредседатели от США и Франции «не позволили» сепаратных российско-армянских переговоров и назначили встречу сразу с тремя сопредседателями. Тем более, что еще месяц назад на 12 ноября в Париже была назначена встреча по вопросам, связанным с мониторингом, но она почему-то не состоялась.

После встречи Путин-Эрдоган заявлений, касающихся Карабаха, не было, несмотря на то, что Эрдоган дважды анонсировал до визита в Сочи, что поговорит с Путиным о Карабахе. Российский «Коммерсантъ» пишет, что Эрдогану не удалось добиться уступок от Путина.

Однако, если визит Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан подтвердится, надо полагать, что в карабахском урегулировании Россия пытается форсировать какие-то процессы. Примечательно, что происходит это буквально за неделю до вероятного подписания Соглашения Армения-ЕС.

Есть ли у Лаврова новый план, попытается ли он «вернуть» стороны к Казанскому плану, не суть важно. Однако, Лавров может «неосторожным» словом спровоцировать в Армении некие нежелательные движения, которые могут стать препятствием на пути подписания соглашения Армения-ЕС.

Это соглашение, несмотря на внешнее безразличие, в России, Азербайджане и Турции воспринимают как нокаутирующий удар. Остановить подписание, ссылаясь на некие неудобные моменты, не удалось – за месяц до подписания текст соглашения был опубликован, и все увидели, что в нем нет ничего неудобного.

Второй вариант остановить подписание – провокации на границе. Однако, 9 ноября в Вене было созвано заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором США и ЕС однозначно заявили, что военное решение карабахского конфликта недопустимо, и они настаивают на размещении механизмов сдерживания. В подтексте это означало, что того, кто начнет военные действия, ждет жестокое наказание.

Хотят ли в России использовать другой вариант – спровоцировать политическую нестабильность в Армении, возможно, путем неких заявлений или «утечек» о планах урегулирования?

Если власти Армении действительно настроены подписать Соглашение с ЕС, если они действительно хотят стабильности и мира, то им следовало бы «попросить» Россию воздержаться от посредничества по карабахскому вопросу до 24 ноября.