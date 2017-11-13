Россия не станет доставать каштаны из огня для Азербайджана

До отъезда в Россию президент Турции Эрдоган, как сообщают турецкие СМИ, вновь заявил, что намерен поговорить с Владимиром Путиным о Карабахе. Хотя в официальной повестке, которую представили и российская, и турецкая стороны, карабахской тематики нет.

Тем не менее, аналитики не исключают, что Эрдоган попытается предложить России некие планы карабахского урегулирования. Примечательно, что на следующий после встречи Путин-Эрдоган день – 14 ноября – назначена встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Встреча состоится в Москве, и об этом сегодня заявил споуксмен МИД РА Тигран Балаян в своем Твиттере. Возможно, сопредседатели усмотрели некую угрозу «сепаратных» переговоров Путина и Эрдогана и решили направить некие мессиджи Еревану.

Главный мессидж на данный момент – США и Европа не позволят сепаратных договоренностей Турции и России и принуждения Армении к выполнению этих договоренностей.

Примечательно также, что 9 ноября в Вене было созвано заседание Постоянного совета ЕС. США, ЕС, Армения и Россия неожиданно высказались за расширение мандата личного представителя Действующего председателя ОБСЕ в Карабахе и за продолжение переговоров о внедрении механимов расследования.

Временный поверенный миссии США в ОБСЕ Гарри Камиан и представитель ЕС при ОБСЕ заявили, что Соединенные Штаты и ЕС «по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами в поисках прочного и мирного урегулирования конфликта, основанного на принципах, разделяемых государствами-участниками: неприменение силы, территориальная целостность, равноправие и самоопределения, которые отражены в Хельсинкском Заключительном акте».

При этом ЕС призвал активизировать еще один орган, который давно уже не работает по Карабаху, хотя имеет мандат – Группу военного планирования высокого уровня под руководством полковника Лампальцера, которая была создана для развертывания миссии по поддержанию мира. «Было бы полезно организовать разведывательный визит на места, который был невозможным в течение многих лет», говорится в заявлении ЕС.

О чем будут говорить сопредседатели с Налбандяном, зависит во многом от того, согласится ли Путин поговорить с Эрдоганом о Карабахе. В заявлениях российских чиновников, в том числе МИД, можно заметить, что Россия хотела бы на данном этапе избегать прямого, вернее, открытого вмешательства в карабахских конфликт.

Очевидно, что у Москвы есть кровные интересы в Карабахе. Однако, не менее очевидно, что Москва не может применить в Карабахе сценарий, который применила в Абхазии, в Крыму или даже в Приднестровье. Москва, если утрировать, ввела войска в эти регионы и аннексировала их – открыто или латентно. В случае с Карабахом Россия вряд ли сможет присоединить его к себе. Если даже Москва вмешается, введет войска и добьется сдачи каких-то территорий, то ей придется потом передать эти территории Азербайджану.

Грубо говоря, получится, что русские испортят отношения с армянами, вступят в еще один конфликт с западным сообществом ради того, чтобы отнять у армян какие-то земли и передать их Азербайждану.

Вряд ли в Кремле сидят глупые люди, руками которых азербайджанцы могут достать каштаны из огня. Возможно, именно с этим было связано то, что представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич присоединился к США и ЕС и настаивал на размещении механизмов расследования в Карабахе.