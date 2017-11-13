Дружба поневоле

На неделе по приглашению премьера Израиля Беньямина Натаньяху министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян с официальным визитом посетил эту страну. Это не первый визит министра иностранных дел Армении в эту страну. Тем не менее, приглашение Натаньяху в нынешних международных условиях выглядит как нечто интригующее.

В Армении традиционно многие с недоверием относятся как к Израильскому государству, так и к еврейскому фактору вообще. Десятилетиями в общественном сознании укоренялись убеждения в том, что в бедах армянского народа евреи играют особую роль. Многолетняя политика Армении и Израиля, максимально дистанцировавшихся друг от друга, еще более укрепляет такие традиционные убеждения. Ну, а продажа Азербайджану современного наступательного вооружения грозит окончательно закрепить за Израилем образ врага армянского народа.

Понятно, что в условиях описанной психологической ситуации всякий контакт официальных лиц Армении с государством Израиль вызывает много вопросов. И дело не только в том, что укоренившиеся у армян традиционные представления вызывают волну сомнений в искренности руководства Израиля. Дело в том, что не совсем понятен смысл неожиданно появившегося интереса Израиля к Армении. Отсутствие опыта развитых отношений не позволяет оценить суть и смысл общих интересов двух стран.

Тем не менее, в стремительно изменяющейся международной обстановке следует быть внимательными по отношению к действиям и предложениям всех стран и международных инстанций. Есть достаточно оснований для предположений о том, что в мире и нашем регионе возможен радикальный пересмотр имеющихся позиций со стороны многих стран. То, что за долгий период считалось недопустимым и невозможным, в настоящий момент обретает актуальный смысл - противники поневоле превращаются в друзей. А происходит это по той причине, что у многих появились общие враги. А в международных отношениях ничего так не сближает противников, как общий враг.

Указанную логику сближения позиций стран мы наблюдаем в нашем регионе с момента актуализации проблемы иракских курдов. После проведения референдума о независимости Курдистана в регионе сложилась беспрецедентная ситуация: появился политический фактор, противоречащий интересам сразу нескольких ключевых игроков региона - Турции, Ирана, Ирака и Сирии. По разным причинам взбудоражились и многие другие страны - Саудовская Аравия, Израиль, Азербайджан и др. В действиях иракских курдов все усмотрели международную интригу, то есть, нечто большее, чем само самоопределение курдов. Конкретнее - все усмотрели здесь "злые" умыслы США. И первое, что в этих условиях начало проявляться со всей очевидностью, это значительное усиление роли России в делах региона. Невольное сближение позиций Ирана и Турции потянуло эти страны к России. Но самым интересным явлением можно назвать помпезный визит короля Саудовской Аравии в Москву. После этого визита не остается сомнений в том, что региональные державы сообща и порознь пошли искать помощи у России. По крайней мере, у всех появилась надежда на то, что Москву можно будет удержать от соблазна поддержать действия курдов. Тем более, что Россия уже дала мало скрываемые поводы для появления таких сомнений.

Вот здесь и становится прозрачной роль Израиля - эта страна открыто поддержала самоопределение курдов. Естественно, что у нее должны были сразу появиться серьезные проблемы с новым непривычным полюсом сотрудничества ключевых стран региона с Россией. Прежняя политика формирования союзнических отношений потеряла свою эффективность. Надежды на усиление анти-иранского блока стали иллюзорными. В частности, проблематичными стали отношения с Азербайджаном, который показал, что никогда не станет противиться политике Турции. То есть, старая игра завершилась - новой нет. Курдский фактор похоронил привычные отношения и баланс сил в регионе. Пока все надеются вернуть колесо истории вспять и восстановить "старый мир". Но так не бывает.

Всем придется пересмотреть свою политику. Пока что заметно, что никто не знает, как это сделать. Но заметно также, что все начали активный поиск новых возможностей. Делать это может и Армения, роль которой заметно выросла в новых условиях. Охотников серьезно поговорить с Арменией с каждым днем станет больше. И дело не только в том, что Армения является союзником резко усилившей свою роль России - дело в подрыве устоев дотоле уверенных позиций Турции и Ирана. Эти страны уже не могут предъявлять слишком резкие претензии к своим соседям. В такой ситуации каждая страна региона обретает большую ценность. Как будут вести себя эти страны, пока не ясно. Израилю же, как и всем остальным, есть о чем поговорить с Арменией. К этому обстоятельству надо отнестись со всей серьезностью. Понимал ли это Эдвард Налбандян в период своего визита, покажет время.