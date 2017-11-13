Студенты сейчас решают судьбу Сержа Саркисяна

Группа армянских студентов и инициатива «Во имя развития науки» продолжат протесты и намерены перейти к «неожиданным» акциям. Об этом заявил один из активистов группы Давид Петросян, который упрекнул парламентскую комиссию по безопасности и обороне, которая вечером в пятницу неожиданно созвала внеочередное заседание и одобрила новые законы о воинской службе «под покровом темноты».

Эти законы исходят из идеологии «нация-армия», которую активно продвигает министр обороны Армении Виген Саркисян. Идеология была анонсирована еще в прошлом году, и именно она должна стать основой будущей конструкции власти в Армении.

Серж Саркисян, который в апреле 2018 года завершит президентские полномочия, готовится выстроить новую схему, в которой ему должно быть уготовано главное место. Это место должно быть связано с безопасностью и обороной, о чем уже не раз заявляли высокопоставленные армянские чиновники, да и сам Серж Саркисян.

Возможно, это будет высшая должность премьер-министра, при которой Серж Саркисян возьмет на себя функции внешней политики и безопасности, а социально-экономическую часть оставит первому вице-премьеру, которым может стать Карен Карапетян.

Но вряд ли можно заниматься вопросами безопасности, когда экономикой управляют другие люди. Вот почему нужна система, которая позволит не только в любой момент направлять все государственные средства в «русло безопасности», но и перевести всю экономику на военные рельсы и взять всю полноту власти в свои руки.

Для такой конструкции нужен некий надправительственный орган, которым, скорее всего, станет обновленный Совета национальной безопасности. С другой стороны, нужна идеология, которая позволит перевести страну со свободных гражданских рельсов на полувоенные.

Идеология «нация-армия» была неоднозначно принята в армянском обществе. Понимая, безусловно, что страна находится, практически, в состоянии войны, немалая часть населения не желает отказываться от гражданского образа жизни и ставить свою жизнь на службу безопасности и обороны. Большинству жителей хотелось бы рационально совмещать гражданскую жизнь и долг перед родиной, жить нормальной мирной жизнью, не отказываясь при этом от защиты своей родины.

Что касается милитаризации жизни, то она неизбежна при экзистенциональной угрозе, и в апреле 2016 года большинство населения доказало, что не намерено скрываться в подвалах. Феномен Апрельской войны состоит и в том, что, несмотря на активные боевые действия, люди ехали из Армении в Карабах, а не обратно. А это значит, что при необходимости все готовы забыть про гражданскую жизнь и впрячься в оборону.

Но если нет такой необходимости, то людям хотелось бы жить нормальной жизнью, тем более, что многие понимают: милитаризация в данный момент – это идеология не столько по государственной необходимости, сколько для сохранения власти Сержа Саркисяна и его сторонников от РПА.

Возможно, экономически эта идеология выгодна стране, так как позволит привлечь средства извне, возможно, безопасность сейчас действительно требует кардинальных шагов. Но люди, особенно, молодые, не видят пока реальных причин для отказа от гражданской жизни и посвящения себя задачам безопасности. Они инстинктивно чувствуют, что эту идеологию обществу навязывают.

В Карабахе ситуация несколько иная – там невозможно не думать о безопасности и отказываться от нее ради мирной гражданской жизни. Там позиции врага можно увидеть с балкона. В Армении ситуация другая.

«Нация-армия» до сих пор не сталкивалась с большими проблемами, но взбунтовавшиеся студенты поставили под сомнение задумку Сержа Саркисяна – сохранить власть на идеологии «нации-армии» и милитаризации. Студенты ощутили крен на себе и в полный голос заявили, что не хотят этого.