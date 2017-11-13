Введенный в обращение правительством РА проект закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» вызвал волну студенческих протестов. Сформировалось Движение «Во имя развития науки», и в Ереване проходит забастовка студентов.

Нечто подобное Армения видела в 2004 году - тогда студентам удалось вынудить власти отказаться от аналогичного законопроекта. Но времена сейчас другие, и споры студентов с властями происходят в очень сложных условиях. Студенты, естественно, во многом правы: страдает наука. Формально в чем-то правы и власти: они указывают на то, что отсрочки от военной службы, предоставляемые студентам вузов, открывают путь для коррупционных схем. То есть, открыто говорят, что имеющие власть и деньги дельцы высвобождают своих сынков от военной обязанности.

Но, как всегда, пошли на решение этой проблемы за счет интересов добросовестно учащейся молодежи. Иного и быть не могло, поскольку, на самом деле - дело не в науке, и дело не в коррупции.

Если абстрагироваться от общего контекста существующих проблем, то конкретно программа дифференциации форм призыва не вызывает отторжения - предоставление гражданам возможности выбора форм службы в армии и их денежного поощрения должны расширяться и далее. Но ясно и то, что в настоящее время упор делается на увеличении численности военнослужащих посредством ужесточения правил и, одновременно, увеличения финансового поощрения и компенсаций. В реальности, никакого отношения это не имеет даже к заявленной стратегии "нация-армия" - это обычная реформа системы призыва, вызванная демографическими сложностями страны, а также возникшей в последние годы социальной напряженностью.

Отсрочка от военной службы и даже легальное освобождение от такой службы являются важнейшими элементами развития любого государства. В мирное время определенные контингенты граждан должны иметь возможность даже не служить в армии, если это оправдано их прямой профессиональной деятельностью. Однако, это оправдано лишь в том случае, если государство имеет слаженный механизм обеспечения законной отсрочки и освобождения от военной службы.

В условиях, когда права на отсрочку узурпируются имущими слоями общества и коррумпированными госслужащими, отсрочки не могут служить целям развития государства. Именно с такой проблемой мы имеем дело в Армении. Это, кстати, касается и сферы госзаказа на обучение, где практически все бесплатные места в вузах достаются не тем, кому необходимы по закону. В описанных условиях проблема отсрочек неразрешима.

Невооруженным глазом можно увидеть, что главной целью программы властей является социализация военной сферы, или другими словами - милитаризация общества. В последние годы, особенно после апрельской войны 2016 года проблемы армии и социальной несправедливости в вопросе несения военной службы вышли в центр внимания общества. Поднялась значительная волна претензий к действующим властям. Всеобщее осознание того факта, что оборону страны пытаются сделать ответственностью неимущей части общества, а имущие слои (в первую очередь, власть имущие) создали все условия для уклонения от службы в армии, создало резкое противостояние общества с властью.

В стране появилась оппозиция, предложившая обществу расправу с властью путем применения оружия и попытавшаяся осуществить эту свою программу. У действующих властей появилось понимание того, что необходимо оседлать описанную волну недовольства. Было принято решение перехватить у радикальной оппозиции инициативу под названием "нация-армия". Эта перехваченная инициатива на деле предназначена для формирования механизмов подавления социального недовольства и лишения радикальных оппозиционных сил возможностей мобилизации недовольного общества.

Если даже согласиться с тем, что стратегия "нация-армия" имеет позитивный смысл, то ее реализация не может что-то радикально изменить в армии, если она не происходит в контексте общих политико-правовых реформ страны. По всеобщему убеждению, в Армении давно сложилась называемая криминально-олигархической политическая система. В проекции на военные проблемы страны указанная система проявляет наибольшую несправедливость, поскольку сращенная с бизнесом правящая элита создала для себя привилегированные условия. В частности, посредством коррупционных схем реализовывается кастовый подход к военной службе, освобождающий членов правящей группы от службы в армии. Соответственно, обязанности военнослужащих возложены на неимущих граждан.

Этого обстоятельства уже достаточно, чтобы в стране, и в частности, в армии укоренилась системная коррупция. При этом, заметно, что и в рамках заявленной стратегии "нация-армия" проявляются намерения узаконивания указанного кастового подхода - предлагают узаконить "откуп от службы". Понятно, что при сохранении таких подходов, никакие попытки консолидировать общество и армию не могут быть эффективны. Наоборот, они создадут новые сферы коррупции и усилят степень несправедливости.

Манвел Саркисян