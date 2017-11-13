Путин и Эрдоган обсудят Севрский договор?

Сегодня в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана. Пресс-секретарь турецкого президента вчера заявил, что в повестку переговоров будут входить сирийский кризис и вопросы, связанные с восстановлением безвизового сообщения между двумя странами и полного снятия торговых ограничений. Кроме этого будет обсуждаться и энергетическое сотрудничество, сказал он.

В перечисленном перечне нет Карабахской проблемы, хотя не исключается, что она будет обсуждаться. Эрдоган заранее заявил, что намерен обсудить с Путиным Карабахскую проблему, а российские и азербайджанские СМИ пишут о неком плане Путина-Эрдогана и условиях Путина, согласно которым Азербайджану сдадут N-е количество карабахских районов, а взамен Азербайджан вступит в ЕАЭС и ОДКБ и даст согласие на размещение российских войск.

Но Турция, однако, не в том положении, чтобы диктовать условия. После курдского референдума в Ираке сложилась новая ситуация, которая затрагивает и Турцию. Тем более, что и в Сирии возможно создание курдской автономии с довольно широкими полномочиями, и очередь тогда дойдет до Турции.

Эрдоган заявил, что есть силы, которые пытаются заставить Турцию отойти от прежних границ (имеются в виду границы Османской империи) и вернуться к Севрскому договору.

Многие эксперты говорят о том, что нынешние процессы в регионе могут свестись к переделу границ, тем более, что они были начертаны искусственно и не совпадают с ареалами этнических единиц.

Курдский фактор может стать катализатором этих процессов. Этот фактор нивелирует Лозанский договор, который и определил нынешние границы, а это значит, что под сомнением окажутся и Московской и Карсский договоры, по которым Турция, Россия и Азербайджан распределили между собой армянские земли.

Курдов поддерживает Израиль и, по сути, США, Россия не проявляет четкой позиции, но очевидно, что в Москве понимают силу этого фактора и пытаются использовать.

Турция ожидает по этому вопросу поддержки России, в первую очередь, чтобы не позволить создания курдской автономии в Сирии. К Москве тяготеют и Иран, и Саудовская Аравия, что усиливает позиции России.

В этих условиях Россия может выдвинуть Турции массу условий, например, по части экономических преференций, о чем и намекает пресс-секретарь Эрдогана.

Нынешние российско-турецкие процессы напоминают о том, что просходило в Армении 100 лет назад. Но процессы вовсе не обязательно будут развиваться по прежнему сценарию. Многое зависит от политики Армении.

Последние события увеличили роль Армении в регионе, и эту возможность следует использовать для нивелирования угроз и выстраивания новых отношений.