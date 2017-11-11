Карабах решено «заморозить»? Путину и Эрдогану не о чем говорить

Несмотря на отсутствие отдельной встречи Путина и Трампа, президентам России и США удалось согласовать текст заявления по Сирии, в которой есть заветные для России слова – сохранение территориальной целостности Сирии.

Два президента договорились довести борьбу с Исламским государством до конца, согласовать раздел страны на «зоны деэскалации», иначе говоря – на зоны влияния, но при этом достигнута договоренность о том, что Сирию делить не будут.

По крайней мере, не сейчас. Возможно, если бы референдум в Иракском Курдистане имел иной исход, то Путин и Трамп договаривались бы о другом. Но пока, видимо, решили не мешать друг другу закрепиться на Ближнем Востоке и захватывать себе «куски», не меняя государственные границы.

Путин не скрывал удовлетворения, рассказывая о договоренности с Трампом. Правда, не понятно пока, что Россия уступила взамен. Не случайно именно в этот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что практически готов проект резолюции о вводе миротворцев в Донбасс. СМИ сообщили, что речь идет о вводе 20 тыс. международных миротворцев, и стоять они будут на границе России и Украины, вопреки мнению Москвы.

С чем связано «территориальное» замораживание, можно только догадываться. Это и нарастающий конфликт между Саудовской Аравией и Ливаном, а также планы США решить палестинский вопрос. Некоторые восточные аналитики полагают, что вопрос Палестины хотят решить за счет египетского Синая, не в ущерб Израилю. А решение вопроса Палестины может заложить основу нового порядка на Ближнем Востоке.

Но это, видимо, не сейчас, а потом. И замораживание ситуации без окончательного решения, видимо, ждет и Карабах. Вот уже несколько недель осуществляются интенсивные утечки насчет того, что Путин и Эрдоган решили встретиться 13 ноября в Сочи и «решить» проблему Карабаха. Речь идет о неком плане с территориальными уступками, вступлением Азербайджана в ЕАЭС и вводом российских миротворцев.

Однако, за несколько дней до этой встречи, в Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где США, Россия, ЕС и Армения высказали на удивление схожую позицию. Все эти стороны заявили о необходимости расширения миссии ОБСЕ в Карабахе и разработке механизма расследования в зоне конфликта.

Размещение таких механизмов, а значит - отказ от военных действий - заморозит ситуацию и позволит продолжать переговоры, уже в контексте глобальных согласований о новом мировом порядке.

Постоянный совет ОБСЕ в Вене, фактически, закрыл путь возможным сепаратным договоренностям Путина и Эрдогана, с которыми могла бы согласиться Армения. Не случайно в азербайджанской прессе, практически, нет обращений к выступлениям сторон на Постоянном совете ОБСЕ. Возможно, в Баку тоже свободно вздохнули, потому что при согласовании плана Эрдогана-Путина в регионе могла произойти мощная дестабилизация.

Безусловно, Путин и Эрдоган могут еще сепаратно договориться и даже принудить Армению к каким-то заявлениям. Однако, жесткая позиция США и ЕС говорит о том, что в мировых столицах знают о такой возможности и имеют разработанные планы по предотвращению такого развития событий.