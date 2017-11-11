Серж Саркисян дал свободу Путину

Во Вьетнаме на полях саммита АСЭАН не состоялась отдельная встреча Путина и Трампа, которую ранее анонсировала российская сторона.

Судя по всему, встреча не состоялась из-за американской стороны. Госсекретарь Тиллерсон ранее заявил, что не уточнены темы предстоящей встречи, и она вряд ли состоится, а затем пресс-секретарь Белого дома Сандерс заявила, что из-за перегруженности графиков президентов не удалось согласовать встречу.

Затем краткая встреча, все же, состоялась, и Трамп и Путин даже подписали совместное заявление по Сирии.

Так или иначе, Владимир Путин оказался в весьма неудобном положении, поскольку после американо-китайской встречи на высшем уровне нужна была встреча Трамп-Путин, чтобы показать, что мировые проблемы решаются именно в этом формате.

Однако, то, что встреча не состоялась, может говорить о том, что Путина оставляют вне игры.

В прямом смысле слова это, конечно, не совсем так, поскольку есть вопросы, которые невозможно решать без Путина, однако во Вьетнаме Путина явно усадили на «скамейку запасных».

13 ноября он вынужден будет играть уже в «первой» лиге, принимая президента Турции Эрдогана. Вернее, это будет «лига изолянтов», где позиции Путина сильнее, причем, благодаря Армении.

Несмотря на то, что интересы Армении не один год были предметом торга России с Турцией и Азербайджаном, но ситуация изменилась, и получивший американо-китайский удар президент России должен будет сохранить лицо хотя бы на встрече с Эрдоганом.

А такую возможность Путину может дать Армения. Серж Саркисяна на встрече с президентом Молдовы Додоном заявил, что договоренности, достигнутые в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге, должны быть выполнены.

Это заявление Сержа Саркисяна позволит Путину почувствовать себя увереннее с Эрдоганом. Чем отплатит за это Путин Саркисяну? Может, он сочтет, что достаточно будет меньше торговаться с Турцией и Азербайджаном за счет интересов Армении? Но сейчас Россия так или иначе вынуждена прекратить этот торг, исходя из ряда факторов – скажем, американо-китайской стены, которая может растянунуться аж до Кавказа, или новой ситуации в регионе, сложившейся после Апрельской войны.

Просто России пришлось бы заплатить «отступные» Турции и Азербайджану, но Армения твердой позицией по венским соглашениям освободила Путина от выплаты «откупных».

Так что, Путину есть за что благодарить Сержа Саркисяна. Вопрос в том, использует ли Саркисян эту благодарность для укрепления своих позиций во власти или подписания соглашения с ЕС. Хотя это, по сути, одно и то же.