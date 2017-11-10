Карабахский котел кипит

9 ноября состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсуждалась и карабахская проблема.

Фактический темой обсуждений стал вопрос, должны ли возобновиться переговоры без размещения механизмов расследования, на чем настаивает Азербайджан, или после размещения, на чем настаивает Армения.

В ходе Постоянного совета ОБСЕ временный поверенный миссии США в ОБСЕ Гарри Камиан подтвердил призывы к сторонам выполнять меры, по которым были достигнуты договоренности в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в прошлом году.

«Стороны договорились расширить мандат Личного представителя действующего Председателя, который, мы надеемся, в конечном итоге найдет отражение в бюджете ОБСЕ на 2018 год. США также призывают стороны работать над предложением о создании механизма расследования ОБСЕ»,- подчеркнул дипломат.

«Мы разделяем разочарование сторон в том, что этот конфликт действительно продолжался слишком долго, и мы считаем, что статус-кво неприемлем. В то же время мы все согласны с тем, что военного решения конфликта не существует. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами в поисках прочного и мирного урегулирования конфликта, основанного на принципах, разделяемых государствами-участниками: неприменение силы, территориальная целостность, равноправие и самоопределения, которые отражены в Хельсинкском Заключительном акте», - резюмировал дипломат.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил: «Необходимым условием продуктивности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ служит поддержание в регионе мира и стабильности. В этой связи высоко оцениваем обязательство сторон предпринять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Вновь отмечаем, что этой цели отвечала бы практическая реализация достигнутых на переговорах президентов Азербайджана и Армении в Вене 16 мая и Санкт-Петербурге 20 июня 2016 г. договоренностей по снижению военных рисков, в частности, увеличение численности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта».

Интересам стабильности на линии соприкосновения и азербайджанско-армянской границе отвечало бы также завершение проработки совместного механизма расследования вооруженных инцидентов в зоне конфликта, – подчеркнул постоянный представитель РФ при ОБСЕ.

9 ноября на заседнии Постоянного совета ОБСЕ в Вене выступил глава армянской делегации, посол Арман Киракосян.

Армянская сторона констатировала, что в последний период сопредседатели вынуждены были выступить с адресными заявлениями и указать на виновную в нарушении перемирия сторону, что стало неизбежным в условиях отсутствия механизмов по снижению эскалации.

Глава армянской миссии подтвердил безоговорочную поддержку армянской стороной договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, которые предполагают создание механизмов расследования ОБСЕ и расширение офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

В то же время, посол Киракосян констатировал, что азербайджанская сторона по сей день препятствует реализации этих договоренностей и систематически нарушает режим перемирия.

Азербайджанская делегация, однако, в очередной раз отказалась от такого сценария. «Встреча на высшем уровне президентов Азербайджана и Армении, состоявшаяся в Женеве 16 октября 2017 года, является шагом в правильном направлении. Встреча доказала, что предварительные условия возобновления предметных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта обречены на провал. Мы в целом позитивно оцениваем факт встречи и ее итоги, что отражено в совместном заявлении. Мы ожидаем принятия сопредседателями практических шагов в целях активизации преговоров», — говорится в заявлении азербайджанской делегации.

«Поэтапный подход к урегулированию конфликта не имеет альтернативы и остается лучшим шансом для достижения мира», говорится в заявлении азербайджанской делегации.

Обсуждения в ОБСЕ происходят на фоне активизации в информационном пространстве обсуждений по Карабаху. В частности, в Азербайджане пущена в обращение некая утечка о согласии Армении «сдать» пять районов и о намерении Путина и Эрдогана «договориться». Эти утечки активно поддерживаются некоторыми российскими кругами, которые говорят о вероятности прорыва в переговорах под покровительством Путина и Эрдогана.

Возможно, в какой-то мере эти утечки были увязаны на планировавшуюся встречу Трамп-Путин во Вьетнаме, где, по мнению одного из оппозиционных российских деятелей, Путин хотел получить право принимать решения хотя бы на постсоветском пространстве. Но встреча Путин-Трамп не состоится. Возможно, именно этим обусловлено то, что российская сторона неожиданно заявила в ОБСЕ о поддержке механизмов расследования в Карабахе.