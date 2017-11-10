Болезненное напоминание США Путину

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме отдельная встреча Путин-Трамп не состоится, хотя они могут поприветствовать друг друга в кулуарах.

До саммита российская сторона заявила, что встреча состоится, однако США либо отвергли предложение, либо изменили позицию. Помощник Путина Ушаков даже назвал конкретную дату – 10 ноября. Но затем госсекретарь США Тиллерсон заявил, что встреча будет безрезультатной, а в этом случае бессмысленно встречаться.

Сегодня утром появилось заявление Сандерс о том, что встречи не будет из-за загруженности графиков сторон, хотя возможность «встречи в кулуарах» сохранена.

Отклонили ли США предложение России о встрече, или Россия не согласилась с предложенной США повесткой? Кому вообще встреча была нужна больше?

Все это происходит на фоне расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США и обвинений в адрес команды Трампа в связях с Россией. Несмотря на это Трамп до начала азиатского турне заявил, что в деле преодоления северокорейского кризиса есть необходимость в поддержке России. Основным вопросом встречи должна была стать корейская проблема. Однако до Вьетнама Трамп побывал в Китае, где был принят на самом высоком уровне, были также подписаны миллирдные договора между США и Китаем.

Стал ли визит в Китай причиной отмены встречи Путина и Трампа, или проблемой стала новая волна обвинений в адрес членов команды Трампа в рамках расследования российского следа?

Как бы то ни было, ситуация не может быть комфортной для Путина, поскольку его встреча с Трампом должна была сбалансировать саммит Трамп-Си Цинпинь и подтвердить, что в мире окончательные решения принимаются в российско-американском формате. Этого не произошло, и остался китайско-американский формат.

Примечательно, что жена Трампа Меланья осталась в Китае и не поехала с ним во Вьетнам. Трамп написал в Твиттере, что Меланья осталась на пару дней, чтобы побывать в Ботаническом саду и увидеть Великую Китайскую стену. А из Китая она отправится на Аляску, чтобы «поприветствовать великолепных американских солдат», как написал Трамп.

Это болезненное напоминание Путину о том, что российской империи больше нет, и попытки ее возродить столкнуться с «великолепными» американскими солдатами.