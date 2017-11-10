Только через труп ЕАЭС? Без проблем

Армения намерена 24 ноября подписать Соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Евросоюзом и пытается снять риски, связанные с членством Армении в ЕАЭС. Армения, несмотря на призывы использовать ее как «мост» между ЕС и ЕАЭС, делает все, чтобы ее членство в Евразийском союзе было максимально незаметным.

Во-первых, в тексте Соглашения ни разу не упоминается ЕАЭС. Во-вторых, Армения не скрывает, что намерена активизировать экономические связи с западными странами, несмотря на то, что Соглашение с ЕС чисто политическое и, вроде, не содержит экономических положений.

В частности, замминистра иностранных дел Польши заявил, что Соглашение с ЕС позволит активизировать связи Армении с Польшей. Вчера было объявлено о германской инвестиции в Армении: Берн Зилденман встретился с министром Суреном Караяном и заявил, что инвестиции в дата-центр составят порядка $2 млн.

Вчера в Армению во второй раз за два месяца прибыл спецпосланник премьер-министра Великобритании по торговле и инвестициям в Армении и Грузии Марк Притчард. Он встретился с министром энергетики и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном, министром образования и науки Левон Мкртчяном и главами международных финансовых институтов в Армении для обсуждения возможностей для инвестиций в Армении.

Притчард был назначен премьер-министром Великобритании Терезой Мэй 12 сентября, в знак приверженности Великобритании развитию двусторонней торговли и инвестиций с Арменией. Однако, примечательно, что Армения и Грузия рассматриваются Великобританией (да и другими государствами) как единое торговое пространство. И это несмотря на то, что Грузия связана Соглашением об Ассоциации с ЕС, а Армения является членом ЕАЭС.

Надо сказать, что в мире упорно не желают замечать ЕАЭС: прошло 2 года после его создания, но только одна страна – Вьетнам – подписала соглашение с ЕАЭС о торговле. Другие страны, даже очень дружественные, например, Иран или Китай, не желают вступать в договорные отношения с ЕАЭС, предпочитая двусторонние договоры. Что уж говорить о недружественных странах вроде Грузии, которая имеет соглашение о свободной торговле с Арменией и руководствуется этим документом, не обращая внимания на ЕАЭС. Такое непризнание вынудило ЕАЭС даже принять специальное положение, которое, фактически, «разрешает» Армении (а также Крыму и Калининграду) не подпадать под евразийские пошлины в странах-транзитерах.

Коллегия Евразийской комиссии определила правила перемещения товаров ЕАЭС с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую через территории третьих стран. В условиях отсутствия общих наземных границ с остальной таможенной территорией ЕАЭС Таможенный кодекс ЕАЭС разрешил «не помещать под таможенную процедуру транзита экспортные товары при их транспортировке через третьи страны».

Иными словами, Армения, при транзите через Грузию, не будет пользоваться таможенной процедурой ЕАЭС. Армения и Грузия будут руководствоваться двусторонними соглашениями. То есть, Грузии удалось «добиться» того, чтобы Армения могла обходить жесткие рамки ЕАЭС.

В целом, ЕАЭС переживает глубокий кризис: Киргизия денонсировала договор об экономическом сотрудничестве с Казахстаном в рамках ЕАЭС. Казахстан переходит с кириллицы на латиницу, в отместку Россия вынуждает Татарстан изучать в школах татарский язык как необязательный.

Не лучше ситуация и в пророссийском военном блоке – генсек ОДКБ Юрий Хачатуров открыто признает, что НАТО отказывается сотрудничать с ОДКБ.

Не просто не хотят сотрудничать, а не замечают в упор. Соглашение с ЕС может быть подписано только «через труп ЕАЭС».