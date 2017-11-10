Диверсия против Армении

В ходе заседания парламентской комиссии по внешним отношениям Армении было решено организовать парламентские слушания по вопросу о Рамочном соглашении между ЕС и Арменией. Слушания состоятся 1 декабря, хотя подписание соглашения, вроде, намечается на 24 ноября.

В ходе заседания, как передают СМИ, депутат от РПА Арташес Гегамян заявил, что в Соглашении должно быть упомянуто то, что Армения является членом ЕАЭС. Председатель Комиссии Армен Ашотян резко прервал его и призвал Гегамяна никогда не выступать с подобными заявлениями.

В тексте Соглашения действительно нет ни одного упоминания о ЕАЭС. Это естественно, так как это соглашение между ЕС и Арменией. Хотя это обстоятельство было замечено многими и получило различную трактовку.

Предложение Гегамяна только на первый взгляд звучит невинно, на деле оно несет в себе глубинные пласты, и реакция Армена Ашотяна не случайно была резкой.

Соглашение Армения-ЕС и так было полностью «подчинено» армяно-российским отношениям и обязательствам перед ЕАЭС, есть даже сведения, что оно было по пунктам согласовано с Москвой. Тем не менее, в определенных российских кругах все равно звучат недовольства и даже угрозы. Соглашения Армения-ЕС опасаются также в Азербайджане, есть сведения, что Баку активно лоббирует срыв подписания Соглашения.

Несмотря на общие формулировки в тексте Соглашения, оно несет в себе два важных мессиджа: во-первых, подчеркивается цивилизационная принадлежность Армении, которая отличается от российско-турецкой евразийской идентичности, и, во-вторых, Армения рассматривается как суверенное государство, которое способно диверсифицировать свою внешнюю политику.

Именно это так беспокоит Москву и Баку, поскольку суверенная Армения является мощным барьером на пути их планов, особенно, по части Арцаха, итогом которых может стать упразднение суверенитета Армении.

В этой ситуации любой шаг, направленный на срыв подписания Соглашения, можно рассматривать как диверсию против суверенитета и государственности Армении, ее суверенного будущего.

В Армении есть пророссийски настроенные люди, но есть и явные агенты влияния России, деятельность которых сейчас граничит с каллоборационизмом. Даже больше, так как они заодно работают и в пользу Азербайджана. Как поступают с такими людьми?