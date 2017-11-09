По приглашению Сержа Саркисяна в Армению с визитом прибыл президент Молдовы Игорь Додон. Додон пытается втиснуть Молдову в Евразийский союз, даже после того, как вступило в силу соглашение об Ассоциации Молдова-ЕС. На этой почве в Молдове сохраняются серьезные противоречия между парламентом, правительством и президентом. Молдова – парламентская республика, где у президента не так много полномочий. Часть парламента и президент имеют пророссийскую ориентацию. Но у президента нет большинства, и его указы просто не выполняются или отменяются парламентом или правительством. Более того, у Додона постепенно отнимают полномочия – на днях отобрали право на назначение судей, которое передано парламенту. Додон в последнее время не раз оказывался в курьезной ситуации, в частности, по части отношений с Россией и ЕАЭС. Армения – другая «крайность»: она вступила в ЕАЭС, но теперь готовится к подписанию рамочного соглашения с ЕС и переходу к парламентской системе правления. Армения станет страной, которая, будучи членом ЕАЭС, вступит в договорные обязательства с Евросоюзом. Это обстоятельство крайне заинтересовало Додона, и он бы тоже хотел, чтобы Молдова, будучи в политических отношениях с Европой, интегрировалась и в ЕАЭС. Об этом он заявил в Ереване на встрече с Сержем Саркисяном. Но этой мечте не дано сбыться. Более того, Армения будет постепенно вытесняться из ЕАЭС, правда, выполнив при этом ряд функций, касающихся турецко-российско-азербайджанских проблем, и в итоге Россия покинет Южный Кавказ. Скажет ли об этом Серж Саркисян Додону?
Президент-изгой Молдовы поспешил к Сержу Саркисяну
- Комментарии - 09 Ноября 2017, 18:06