Столкновения в парламенте: новый фронт против Вигена Саркисяна

Пока общество внимательно отслеживает, как развиваются события вокруг студенческих протестов против отмены отсрочки от армии, в связи с другой инициативой министра обороны Вигена Саркисяна в парламенте сложилась не менее примечательная ситуация.

Замминистра обороны Артак Закарян представил на заседании парламентской комиссии по обороне и безопасности инициативу, касающуюся уклонившихся от армии лиц старше 27 лет. Инициатива состоит в том, чтобы снять уголовное преследование за уклонение от армии, если данное лицо внесет в бюджет 9 млн. драмов.

Минобороны с другой стороны предлагает отныне отменить возможность заплатить деньгами за уклоненение от уголовного преследования.

Законопроект был раскртикован депутатами республиканского большинства, в частности, сделали об этом заявления бывший глава Полиции Алик Саркисян и экс-марзпет Ширака Феликс Цолакян, а также соратник и сородич Самвела Алексаняна Корюн Наапетян.

Они заявили, что инициатива минобороны приведет к созданию, а не решению проблем.

Фактически, столкнувшийся со студенческим фронтом Виген Саркисян вынужден столкнуться с определенными кругами в родной РПА.

Критикующих не остановило то, что Виген Саркисян вынужден отвечать сейчас студентам, с другой стороны, их не остановило и вероятное недовольство Сержа Саркисяна, который считает Вигена Саркисяна одним из своих доверенных лиц.

Возможно, такой разнобой говорит о том, что нет единой спущенной «директивы» по этому поводу. Не исключается, что ее «спустят» на заседании Верховного органа РПА 9 ноября. А пока все пущено на самотек, возможно, чтобы дать возможность «ошибиться».

Не ошибается тот, кто ничего не делает, и системой сложно было бы управлять, если б ее отдельные члены не допускали ошибки. Но звенья системы не должны путать возможность ошибаться с правом на ошибку.