Амнистия для тех, кто не отслужил и не может вернуться в Армению?

Законы о воинской службе и изменения, которые предлагаются министром обороны Вигеном Саркисяном, безусловно, нельзя рассматривать вне внутриполитического контекста, который сложился в Армении за несколько месяцев до политической смены власти. Однако, тема армии затрагивает, практически, каждого гражданина и его семью, и она гораздо шире внутриполитических распрей.

Много лет армейские темы старались не выводить в публичный ракурс, стыдливо прикрываясь патриотизмом и тем, что армия священна. Армия действительно священна, потому что там наши мужчины, которые защищают нашу землю и безопасность. Но армия – это не священная корова, а своеобразное государство в государстве, которое живет по другим законам и канонам, и они нередко вступают в противоречие с гражданской жизнью.

Обязательная воинская служба, царящие в армии советско-воровские порядки, наличие военного конфликта и высокие риски армейской службы – все это привело к тому, что довольно большой слой армянского общества не желает служить, и ради этого готов на многие лишения. Принято закрывать глаза на такие проблемы, но тысячи людей вывозят своих сыновей из Армении еще в школьном возрасте.

Эти дети вырастают в чужой стране, без нормального статуса, не имея возможности вернуться в Армению, где их либо отправят в армию, либо посадят за дезертирство. После того, как им исполнится 27 лет, они могут вернуться, заплатить немалую сумму и получить военный билет. Но те, кто не может заплатить, так и остаются на всю жизнь скитальцами.

Можно, конечно, судить родителей за то, что они не хотели подвергать риску своих детей в армии и обрекли их на вечное скитание. Можно судить и молодых мужчин, которые не вернулись домой и не стали служить вместе со своими бывшими одноклассниками и соседями. Но кто-то ведь позволил сложиться такой ситуации, кто-то накопил эти проблемы, и теперь надо разбираться с теми тысячами людей, которые не отслужили и хотели бы, да не могут вернуться на родину.

Эта проблема напрямую связана с эмиграцией и является одной из главных причин, почему люди уезжают и не возвращаются. Для ее решения нужны комплексные меры, и не только решение денежных вопросов – кто сколько заплатит.

Не случайно эта проблема рассматривается почти параллельно разработке стратегии о репатриации. Вчера Серж Саркисян провел совещание по вопросу демографии. Но разве можно будет осуществить репатриацию без решения проблем тех, кто уклонился от армии и не может вернуться?

Решений может быть масса – многие ждут своеобразной амнистии. Несправедливо, конечно, и обидно для тех, кто отслужил, но амнистия всегда несправедлива. Просто порой иного пути не остается, нужно в какой-то момент обнулить ситуацию.

Есть масса и других способов – например, позволить этим людям вернуться, не подвергая их уголовной ответственности, но наложить на них специальный налог или административную ответственность.

Очевидно, что, наряду с этой проблемой, обществу и государству нужно также решать и другую важную задачу – пополнять ряды воюющей армии. Демографические проблемы привели к тому, что пополнение армии стало проблематичным, и эту проблему тоже не стоит прикрывать фиговым листком. В других странах эту проблему пытаются решить за счет технического оснащения, замены человека умным железом. Наша армия также нуждается в этом, но и без людей никак не обойтись.

Это проблемы, которые нужно решать вне внутривластных распрей, это наши с вами проблемы: это мы служим в армии, мы не можем вернуться домой, потому что не захотели служить. И мы должны решать, как сделать так, чтобы границы были защищены, а мы, выполнив долг, могли жить мирно и спокойно.