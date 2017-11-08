США предупреждают Армению

Посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил, что встречался с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефером. «Мы обменялись мнениями о том, какие шаги нужно предпринять для продвижения процесса. Новая администрация США вынесла новые решения, как следует продолжать процесс», сказал он. Секута отметил, что женевская встреча президентов Армении и Азербайджана была позитивным шагом, но нужно продолжать в этом направлении и предпринять дополнительные меры.

Месяц назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал свое видение карабахского урегулирования, поддержав позицию Конгресса по полному разминированию Арцаха, отводу снайперов и внедрению механизмов расследования. Следует предполагать, что именно это является решением администрации на данном этапе. После этого о механизмах заговорил и сопредседатель Эндрю Шефер.

Госсекретарь заявил об этом в момент, когда венская повестка чуть было не была предана забвению: она отсутствовала в сообщениях о встречах сторон и заявлениях сопредседателей Минской группы. Об этом не было речи и в сообщении о женевской встрече Саркисяна и Алиева, что дало повод для различного рода трактовок, в частности, касательно того, что армянская сторона отступилась от условий по возобновлению переговоров, которые по большому счету и были венской повесткой.

Посол США говорит, что женевская встреча – положительный шаг, но следует продолжать двигаться в этом направлении и сделать дополнительную работу. Это может означать, что американская сторона не считает достаточными «сепаратные» договоренности, намекая на дополнительные шаги – то есть размещение механизмов расследования или, по большом счету, международное «признание» границы Арцаха и Азербайджана.

Заявление американского посла выглядит симптоматично на фоне утечек в азербайджанской прессе по поводу «карабахского плана» Путина-Эрдогана, согласно которому Азербайджану возвращаются 5 районов, Азербайджан вступает в ЕАЭС и ОДКБ, в Карабах вводятся российские войска.

Если армянская сторона на самом деле не отступилась от своих условий, то переговоры могут возобновиться только при получении гарантий безопасности, таких, как размещение механизмов расследования. Иначе получится, что армянская сторона идет на «сепаратные» переговоры, а значит, возвращает ситуацию к доапрельскому периоду, «вернув» Азербайджану «право на войну», или же соглашается с российско-турецко-азербайджанским форматом, со всеми вытекающими последствиями.