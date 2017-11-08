РПА отказывается выбирать: ультиматум премьеру

Карен Карапетян – наш коллега, однопартиец и первый вице-председатель, но интриг никаких искать не стоит. Серж Саркисян наш незаменимый лидер, и будет так, как он скажет, заявил в интервью Lragir.am споуксмен РПА и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

Данное заявление можно назвать квинтэссенцией психологического состояния и настроя в РПА, который усугубляется параллельно неопределенности по вопросу о том, кто станет премьер-министром Армении после апреля 2018 года. Большинство РПА в смятении. С одной стлороны, Серж Саркисян не заявляет о своих планах, а с другой в прессу просачиваются утечки о том, что Саркисян и Карен Карапетян договорились.

Карен Карапетян заявляет, что нет никаких договоренностей, но с другой стороны его «патрон» Самвел Карапетян наращивает свое присутствие в экономике, системных предприятиях и других сферах Армении.

Интересные события разворачиваются вокруг министра обороны Вигена Саркисяна. Он последовательно продвигает идеологию нация-армия, которая является его политической и даже внешнеполитической платформой. Кстати, в продвижении этой идеологии заметна пассивность Карена Карапетяна.

Виген Саркисян рассматривается как вероятный претендент в премьеры, и это не опровергается. Более того, в прессу не просачиваются «утечки» о договоренностях по поводу него, а на самом горячем этапе обсуждений проекта закона о воинской обязанности Вигена Саркисяна посетил посол США.

Неравенство с несколькими неизвестными действительно ввергает республиканцев в неопределенность. Есть как минимум две проблемы. Первое – вопрос банальной ориентации, чтобы потом не оказаться за бортом.

Вторая задача более глубинная, так как можно заметить, как Серж Саркисян методично «провоцирует» формирование в РПА различных «фракций», и тут тоже нужно разобраться, потому что на следующем этапе в РПА также будет внедрена «парламентская модель».

Заявление споуксмена РПА о незаменимости Сержа Саркисяна как лидера несет на себе признаки усталости большинства РПА от неопределенности. Большинство не желает быть в роли лебедя, рака и щуки, которые тянут воз на себя.

Большинство не желает «обижать» кого-то и хочет остаться при своих, признавая лидером Сержа Саркисяна.

Следовательно, если кому-то хочется что-то изменить, пусть решают свои вопросы с Сержем Саркисяном и не впутывают республиканское большинство, ставя его перед сложным выбором, говорят в РПА.

Воистину соломоново решение.