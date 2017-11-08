Нетаньяху сказал, зачем пригласил Налбандяна в Израиль

Как сообщается на сайте МИД Израиля, «в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления отношений между Израилем и Арменией и возможности сотрудничества в сфере технологии, кибериндустрии и сельского хозяйства».

«Премьер-министр Нетаниягу также побеседовал с министром иностранных дел Армении о попытках Ирана создать своё военное присутствие в регионе и негативных последствиях этих усилий Тегерана», говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

В информациях армянского МИД об иранском факторе в ходе переговоров Эдварда Налбандяна с израильским руководством не говорится, даются общие формулировки о том, что состоялся обмен мнениями по региональным проблемам.

О каком именно военном присутствии Ирана в регионе заявил премьер-министр Израиля, сложно сказать. Иран находится в регионе, желает того Израиль или нет, и его военное присутствие – объективная реальность. И вряд ли Бениамин Нетаньяху пригласил Эдварда Налбандяна в Иерусалим, чтобы обсудить с ним эту рельность.

Есть ли у Нетаньяху некие сведения о том, что Иран пытается установить военное присутствие в Армении? Может ли быть это связано с визитом в Иран министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который побывал в январе этого года на ряде оборонных предприятий и заявил о вероятности проектов в оборонной сфере?

Есть ли некая договоренность между Ираном и Арменией, которая обеспокоила Израиль? В конце концов, в наш век продажи оружия какой-либо стране означают в какой-то степени и военное присутствие. Нынешние вооружения, особенно, высокотехнологичные, являются, как правило, частью глобальных систем. И в этом смысле Израиль уже давно присутствует в регионе, поскольку продает Азербайджану высокотехнологичное оружие, «пульт» от которого держит у себя.

Армения не скрывает заинтересованности в технологиях, которые помогли бы противостоять израильским дронам, однако, такие технологии производит крайне ограниченное количество стран, в том числе Израиль. Примечательно, что наряду с обеспокоенностью о военном присутствии Ирана, Израиль предлагает Армении сотрудничество в сфере технологий.

Израильско-армянские отношения можно даже назвать сакральными по сути, и не случайно приглашение армянскому министру посетить Израиль вызвало довольно активный интерес, и не только в Армении. Налаживание армяно-израильского сотрудничества, преодоление препятствий, которые в большинстве своем носят «психологический» характер, может изменить в регионе целые векторы.