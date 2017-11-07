Самая важная должность: Серж Саркисян нашел способ

В прессе появилась информация о том, что внутриполитическая интрига получила, наконец, развязку, и Самвел и Карен Карапетяны решили, что, исходя из соображений безопасности, правильнее предложить весной на должность премьер-министра Сержа Саркисяна. Об этом пишет Грапарак, отметив, что с предложением назначить Сержа Саркисяна премьером выступит сам Карен Карапетян.

На днях Карен Карапетян в ходе пресс-конференции заявил, что по вопросам безопасности опыт Сержа Саркисяна действительно неоценим. Правда, он не сказал, что согласен с тезисом о незаменимости Сержа Саркисяна.

Фактически, вопрос о премьере стал в Армении вопросом жизни и смерти, хотя, вроде, конституционные реформы Серж Саркисян задумал для того, чтобы это не было вопросом жизни и смерти.

Серж Саркисян знает, что вопрос власти в Армении – это вопрос не «главы государства», а вопрос международного масштаба, и в выборе сценариев или решений значение будут иметь не только внутренние, но и внешние и конъюнктурные факторы.

Так что, вряд ли Серж Саркисян реформировал Конституцию только для того, чтобы стать премьером. Наоборот, он начал формировать систему, в которой премьер не будет играть решающую роль.

В этом смысле хрестоматийную оценку ситуации дал экс-министр транспорта Гагик Бегларян, который, комментируя свою отставку, сказал, что он является членом Верховного органа РПА, и это самая высокая должность, так как там определяется, кто какую должность будет занимать.