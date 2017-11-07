Истерика в азербайджанских СМИ: Эрдоган едет к Путину, чтобы договориться о Карабахе

Вот уже больше недели в азербайджанских СМИ активно обсуждается некий план, который, якобы, будут обсуждать в ходе визита в Россию 13 ноября президенты Турции и России Эрдоган и Путин. «Первоисточником» этого плана стал некий аналитический центр Атлас, руководитель которого «по секрету» сообщил всем, что Путин и Эрдоган будут обсуждать карабахское урегулирование, причем, известны даже детали: сдача 5 районов в обмен на появление в Арцахе миротворцев ОДКБ или России, а также вступление Азербайджана в ЕАЭС и ОДКБ.

Словно по одной команде азербайджанские СМИ стали распространять «подробности»: кто-то говорит, что с ЕАЭС Азербайджан согласится, а вот с ОДКБ будут проблемы, кто-то заявляет, что Карабаху должен быть предоставлен «промежуточный статус», а это неприемлемо для Азербайджана, третьи утверждают, что Баку не согласится с вводом в регион российских миротворцев, а некоторые аналитики сочли, что этот план – не предложение Азербайджана, а утечка неких российских кругов (типа евразийцев Дугина или Проханова), заинтересованных в его реализации.

Истерику подпитывают несколько обстоятельств: во-первых, Эрдоган действительно собирается 13-го ноября в Сочи и заявил, что обсудит с Путиным и Карабах, во-вторых, Серж Саркисян 15-16 ноября также будет в России, а до поездки он заявил, что карабахское урегулирование будет болезненным, и в-третьих, Армения 24 ноября намерена подписать Рамочное соглашение с ЕС, и противникам этого соглашения нужен повод для его торпедирования.

Однако, истеричный тон азербайджанских СМИ свидетельствует прежде всего о неуверенности и разочаровании, как в Турции, так и России: в Баку сомневаются, что они собираются принуждать Армению к «правильным» решениям.

Истерику не подхватили в Армении. Более того, как отметил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, говорить о решении и компромиссах не приходится, так как Азербайджан еще ни разу не заявил о готовности к уступкам. «Я отказываюсь говорить о компромиссах, так как когда одна сторона говорит об уступках, а другая повышает планку, то говорить с армянской стороны об уступках было бы грубейшей ошибкой. Поэтому я отвечу на ваши вопросы тогда, когда Азербайджан заявит о своей части уступок. На сегодня нет ни одного заявления Баку о готовности к уступкам», сказал Шаварш Кочарян.

Кто и зачем пустил в оборот этот истеричный план, не столь важно.