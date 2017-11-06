США и Франция определяют место армян на будущей карте Ближнего Востока?

Франция является искренним другом армянам, живущим в Армении и в различных уголках мира. Об этом говорится в письме президента Франции Эммануэля Макрона Католикосу Великого Дома Киликийского Араму Первому. Напомним, что резиденцией католикоса Киликийского является ливанский Антилиас. В ведении Киликийского Католикосата находятся епархии Армянской Апостольской церкви в Ливане, Сирии, Кипре, в других странах.

Напомним также, что Ливан и Сирия традиционно считаются зонами влияния Франции – именно Франции был после распада Османской империи передан мандат на владение этими территориями.

По какому поводу Эммануэль Макрон решил написать армянскому католикосу, в информационных сообщениях не указывается. Однако, примечательно, что случилось это в период, когда на Ближнем Востоке активно говорят о скорой развязке и новой конструкции.

Вопрос в том, по какой схеме будет строиться новая конструкция, будет ли в основе нового раздела этнический, конфессиональный или иной фактор. Судя по некоторым данным, конфессиональному фактору придается важную роль.

Примечательно, что за неделю до этого вице-президент США Майк Пенс на слушаниях в Конгрессе о защите христианских общин на Ближнем Востоке заявил, что США будут защищать христиан «без ООН» и других междунарождных организаций. Эксперты восприняли это как заявку США на получение доминантной роли при будущем разделе Ближнего Востока.

Теперь в игру вступает Франция, и надо полагать, что Макрон написал не только армянскому патриарху, но и главам других христианских общины.

Самое интересное, что на днях приглашение посетить Саудовскую Аравию получил духовный лидер ливанских маронитов, и эксперты говорят о том, что саудиты в рамках своей политики на Ближнем Востоке пытаются «перехватить» инициативу и заявить и поддержке христианских общин.

Интересно, что в долгой речи Майка Пенса не упоминалось о Турции, говорилось лишь, что колыбелью христаинаства являются сирийские горы, долины Ливана, Армянское нагорье и вплоть до дельты Нила.

«Спустя 100 лет после Геноцида армян Ближний Восток живет в атмосфере насилия и диктата. Заверяю, что Франция верна своим подходам и продолжит настаивать на справедливости и важности сохранения коллективной памяти во всем мире, в том числе, Турции», говорится в письме Эммануэля Макрона.

Он также подтвердил приверженность дружбе народов Франции и Ливана, отметив, что ливанское общество может служить примером демократии, где армянская община имеет свое важное место.

Президент Франции отметил, что будет вместе с союзниками и впредь работать на сохранение мира на Ближнем Востоке, этнического и конфессионального многообразия и самобытности, бороться с радикализмом и встать на стражу ставших жертвами насилия и религиозного экстремизма общин.