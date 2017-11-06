Таможенный кодекс ЕАЭС противоречит принципам ВТО?

По поводу вопроса, почему Таможенный союз переименовали в Евразийский, рассказывают анекдот: в свое время говорили, что Европейский союз для европейцев, а Таможенный – для таможенников. Чтобы такого не было, решили переименовать союз.

В декабре Евразийский совет может утвердить единый Таможенный кодекс, что приведет к подорожанию ряда товаров. Об этом сегодня спросил Никол Пашинян замминистра финансов Атама Джанджугазяна и получил не совсем понятный ответ. Понятно было одно – министерство финансов не знает, зачем это делается.

Как отмечают эксперты, после принятия Кодекса серьезные проблемы возникнут в связи с тем, что новый Таможенный кодекс противоречит многим принципам ВТО. Евразийские пошлины сами по себе уже противоречат ВТО, но сейчас пока не все они вступили в силу, и есть возможность их обходить. После вступления Таможенного кодекса в силу, как говорят аналитики, Евразийский союз, фактически, окажется вне таможенной зоны ВТО.

Между тем, как пишут эксперты, экспортно-импортные пошлины, оговоренные еще в 2003 году при вступлении Армении в ВТО, на 5−10% ниже (так же как и в случае с Казахстаном и Киргизией) по сравнению с Единым таможенным кодексом ЕАЭС. Для экспорта товаров, составляющих 85% стоимости армянского экспорта, действует «нулевая пошлина или близкие к нулю ее ставки».

Зачем Армения при таких обстоятельствах вступила в ЕАЭС и зачем сейчас соглашается принять единый Таможенный кодекс? Захочет ли Армения ссориться с ВТО и готова ли ради ЕАЭС отказаться от льгот этой организации и собственной выгоды?

Таможенный кодекс ЕАЭС с большим трудом проходит процедуру одобрения, его принятие уже несколько раз откладывали. Однако, судя по всему, для Москвы крайне важно его принятие. Возможно, потому, что Москва пытается полностью изолировать постсоветских партнеров от мирового рынка и зоны ВТО.

«Россия — член ВТО, мы — член ВТО, Казахстан, Киргизия — тоже. В конце концов, я думаю, Евразийский экономический союз придет к тому, что будет действовать по правилам Всемирной торговой организации, по тем правилам, по которым сейчас работают европейцы», сказал недавно Серж Саркисян в интервью российским СМИ.