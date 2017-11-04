Борьба с тенью посредством тени: новые перлы премьера Армении

На неделе, 2 ноября премьер Армении Карен Карапетян дал пресс-конференцию. Среди прочих вопросов прозвучал вполне резонный вопрос: как это Карапетян вошел в правящую Республиканскую партию, которая довела экономику страны до такого плачевного состояния?

Ясно, что Карапетян на такой вопрос ответить не может: не скажет же он, что его привели на этот пост для того, чтобы спасти эту партию. Не ясно другое: зачем Карену Карапетяну необходимо было заявлять на заре своего премьерства, что все проблемы страны сводятся к "тени", и что без ликвидации теневой экономики "страна страной не станет". Ведь можно было в то время найти какую-то иную формулу оправдания факта своего появления на посту премьера. Скажем, так, как он сделал на указанной пресс-конференции, заявив, что "еще не известно, до какой степени смогла бы довести страну другая правящая партия" в условиях международного финансово-экономического кризиса. Но тогда он так не сделал.

Значит, политические реалии Армении ему представлялись несколько в ином свете. А именно: все проблемы связывались не с правящей партией, а с засевшими в тот период в партии и правительстве известными дельцами теневой экономики. Видимо, выведение этих дельцов из партии и правительства считалось достаточным для вывода страны из "тени". Какой-то намек на это на пресс-конференции проскользнул из уст премьера: мол, важно, в чьих руках находится эта партия, а не она сама. Вот тут-то и проявилась неискренность премьера.

Республиканская партия Армении уже более десятилетия является средоточием дельцов теневого бизнеса и крупных коррупционеров страны. Никакого иного смысла для последних эта партия не представляет, кроме как "клуб крупных собственников". Уже в 2006 году, планируя овладеть полномасштабной властью в Армении, эта партия собрала в своих рядах почти всех крупных собственников во главе с Сержем Саргсяном. Или, скорее, наоборот, Серж Саргсян вкупе с несколькими десятками крупных собственников узурпировал эта партию и, напролом, захватил рычаги государственной власти в стране. При этом, определилась и политическая манера этого "клуба собственников" - открыто апеллировать к покровительству России. Именно тогда в Армении окончательно оформилась практика политико-экономических квот и раздела сфер влияния между овладевшими властью крупными собственниками. То есть, именно тогда в стране произошло полное сращение капитала с властью, загнавшего экономику страны в "тень".

Не знал ли об этих реалиях Карен Карапетян? Не мог не знать. Тогда его лозунг "борьбы с тенью" мог означать только одно - ликвидировать эту партию, и вместе с ней, теневую экономику. Может быть, такая наивная цель и была у него. Но на деле своим вхождением в эту партию Карен Карапетян лишь провел ротацию дельцов теневого бизнеса. Статус решающих фигур изменился, но теневая система сохранилась и получила прочное прикрытие. Осталось лишь вооружиться новым лозунгом - все беды Армении от международных веяний: финансового кризиса, санкций против России, военно-политической нестабильности и пр.

А Республиканскую партию надо еще похвалить, что страна не развалилась. Как видим, ничего не изменилось в этой стране - некрасиво как-то, когда это обстоятельство упорно скрывают интеллигентные и начитанные чиновники.