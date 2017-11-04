Нетаньяху пригласил Налбандяна в Израиль: региональная ситуация меняется?

6-7 ноября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит с официальным визитом Израиль по приглашению премьер-министра Бениамина Нетаньяху.

Как сообщают в МИД Армении, предусмотрены встречи министра с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти. Налбандян встретится также с Армянским патриархом Иерусалимским архиепископом Нурханом Манукяном.

Это не первый визит Налбандяна в Израиль – он побывал там также 5 марта 2015 года. Это было незадолго до 100-летия Геноцида армян, когда Армения уточняла позиции различных стран и пыталась привлечь в Армению как можно больше глав государств. 24 апреля, напомним, в Армению прибыли президенты России и Франции, а также ряда европейских государств.

Однако, после этого много воды утекло в регионе – в Арцахе в апреле 2016 года случилась 4-дневная война, в которой неожиданно значимой оказалась роль Израиля, поставляющего Азербайджану дроны-камикадзе. Уже летом 2017 года разгорелся скандал в связи с тем, что Азербайджан вынуждал израильских специалистов «на месте» тестировать поставленное вооружение. Минобороны Израиля тогда приостановило лицензию компании-поставщика. Однако, есть сведения, что Израиль поставил (или поставит) Азербайджан противоракетные системы Железный купол.

Летом в Армению неожиданно прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Анегби, который предложил Армении широкий круг сотрудничества. Армения крайне сдержанно отреагировала на предложения. Но визит Налбандяна, да еще по приглашению самого премьер-министра, говорит о том, что в отношениях может наметиться какой-то прорыв.

Примечательно, что визит намечен на 7 ноября – день 100-летия Октябрьской революции. Визит министра иностранных дел Армении в Израиль является еще одним признаком того, что 100-летний период истории в регионе завершился, и наступает совершенно новый этап.

Есть ли у Бениамина Нетаньяху предложения для Армении? И в какой мере Армения заинтересована в активизации ближневосточной политики на фоне региональных трансформаций?

Министр экономики Армении Сурен Караян побывал недавно в Сирии, где попытался получить государственные подряды на поствоенное восстановление в этой стране. Ранее в Иране побывал премьер-министр Армении Карен Карапетян, который, судя по всему, так и не смог ни о чем договориться с Тегераном.

Кстати, в 2010 году тогда еще премьер-министр Тигран Саркисян неожиданно отменил визит в Иерусалим. Израильские СМИ писали, что это случилось после его встречи с представителями иранского руководства.

И на этом фоне визит Налбандяна в Израиль выглядит симптоматично.