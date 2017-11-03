Цена власти в Армении

В интервью РИА Новости Серж Саркисян анонсировал миллиардные инвестиции Клуба армянских инвесторов. Детали он раскрывать не стал, отметив, что Клуб сам обо всем расскажет.

Почти так же ответил на вопрос Lragir.am по этому поводу премьер-министр Карен Карапетян, который вчера созвал пресс-конференцию. Он лишь сказал «клуб, который мы создали», видимо, чтобы указать на его истинную этимологию или спонсора.

Но и он не стал вдаваться в детали, отметив, что через 12 дней Клуб все скажет.

Таким образом, Серж Саркисян и Карен Карапетян, которые, кстати, оба претендуют на должность главы государства после полного перехода к парламентской системе правления весной будущего года, наперебой пытаются взять на себя роль споуксмена Клуба армянских инвесторов.

Между тем, речь идет о важнейшей для экономики Армении инвестиции, объемы которой коррелируются с задачей получения власти в стране.

Клуб армянских инвесторов был создан 24 марта 2017 года, и заявили о нем Карен Карапетян и российский миллиардер и соратник премьера Самвел Карапетян. В Клуб входят состоятельные российские армяне. Это был явно предвыборный ход, и с самого начала было ясно, что это больше политический проект, который вовлечен в борьбу за власть в Армени.

В свое время брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян сказал, что в Армении за 90 миллионов долларов можно получить какую угодно должность. Кстати, именно тот Карен Карапетян долгие годы рассматривался как наиболее вероятный претендент на должность премьера, а пресса писала, что в 2008 году Серж Саркисян и Самвел Карапетян договорились, что взамен назначения Карена Карапетяна премьером Самвел Карапетян инвестирует в Армению значительную сумму.

Но того Карена Карапетяна премьером не назначили, а это место занял другой Карен Карапетян, который тоже считается протеже Самвела Карапетяна. Теперь, видимо, цены изменились, и должность в Армении можно получить за 1 млрд. долларов.

В этом смысле анонсы Сержа Саркисяна и Карена Карапетяна больше напоминают состязание за должность премьера.