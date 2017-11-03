Заработать, чтобы платить дань Газпрому

В интервью российским СМИ Серж Саркисян, говоря о валютной политике, сказал, что Армения вынуждена продавать в России овощи и фрукты за доллары, чтобы платить Газпрому. «Мы газ-то покупаем не за рубли и не за драмы, а за доллары, а продаем населению за драмы. А потом эти драмы нужно превратить в доллары и перевести «Газпрому». Это означает, что мы должны продавать коньяк, помидоры, огурцы за доллары, чтобы можно было потом привезти их в Армению и отдать эти доллары за газ», сказал Серж Саркисян.

Серж Саркисян, умышленно или нет, представил утрированную схему армяно-российских отношений, которые, фактически, сводятся к тому, что Россия заставляет Армению покупать свой газ и платить за него долларами и чем угодно.

Чтобы эта схема действовала бесперебойно, предпринимаются различные трюки. Например, Россия стимулирует в Армении газоемкие производства – теплоэлектростанции, а теперь – и тепличные хозяйства. В ходе недавнего визита в Армению премьер-министра России гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что принято решение на 2018 год цену на голубое топливо, поставляемое в Армению, не менять. При этом он посетовал на то, что объемы потребления газа не растут. «Создание тепличных хозяйств, о которых упомянул российский премьер, вполне может опосредованно стать причиной для увеличения объемов потребления газа уже в сельскохозяйственном секторе. Это, вкупе с транспортом (который занимает серьезную долю газового потребления), могло бы стать причиной для увеличения объемов голубого топлива», пишет российский Спутник.

Есть еще один способ обеспечить в Армении рост потребления – не впускать на армянский рынок других поставщиков. Судя по всему, Россия сейчас пытается «отогнать» от Армении Туркменистан.

Трехстороннее соглашение о поставках газа из Туркмении через Иран обсуждается, заявил сегодня замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. По его словам, этот вопрос обсуждался во время визита в Иран премьер-министра Армении Карена Карапетяна в октябре. Речь идёт не столько о физических поставках газа, сколько о свопах. По предлагаемой схеме, Армения перечисляет Туркменистану деньги (или товары), взамен из Туркмении газ перекачивается в северо-восточные области Ирана, а Иран, уже на северо-западе, передаёт такой же объём газа Армении.

Примечательно, что буквально за день до этого Владимир Путин, будучи в Тегеране, сделал «встречное» предложение Ирану. На пресс-конференции Путин заявил о готовности России поставлять газ на север Ирана по трубопроводной системе Азербайджана.

Если Россия начнет поставлять газ на Север Ирана, то Тегерану незачем будет покупать туркменский газ свопом, чтобы поставлять его в Армению. Собственно, Иран и без Туркменистана может поставлять газ в Армению, но тут опять возникает тень России и ЕАЭС.

В своих интервью Серж Саркисян, раскрывая порочные схемы, то ли упрекает Газпром в колониальной политике, то ли призывает армянское общество смириться с этими схемами. Будете выращивать помидоры, чтобы платить дань Газпрому, говорит Серж Саркисян. И не понятно, является ли это его «премьерской» программой на будущее.