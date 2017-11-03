Карен Карапетян «угрожает» Москве

Получили приглашение и представим на Давосском форуме западным партнерам наши подходы, заявил накануне в ходе пресс-конференции премьер-министр Карен Карапетян, отвечая на вопрос, готов ли он работать с Западом.

Он отметил, что довольно активно работает с послами как США, ЕС, так и Великобритании, представляет проекты, подходы и делает это со всеми партнерами открыто и искренне. Так Карен Карапетян ответил на замечание журналистов о том, что его воспринимают как пророссийского политика, и Запад не воодушевлен перспективой дальнейшего его пребывания в должности.

Об этом в ходе обсуждения в парламенте программы правительства спросил Карапетяна в свое время и депутат от Елк Эдмон Марукян, который поинтересовался, почему премьер не посещает европейские страны – нет приглашений или это принципиальный подход? Ответ Карена Карапетяна на первый взгляд прозвучал странно. Он сказал, что пока нет повестки, он не хочет ездить туда просто так. Хотя не понятно, если нет повестки, то о чем он говорит с послами.

Судя по всему, Карена Карапетяна либо не приглашают, либо он отклоняет приглашения, поскольку европейские страны не принимают некие условия, связанные с 2018 годом.

И на этом фоне заявление Карена Карапетяна о приглашении в Давос выглядит симптоматично. Ежегодный Давосский форум собирает в январе влиятельных политических и экономических лидеров со всего мира, чтобы обсудить глобальные тенденции и тренды.

Фактически, поездка Карена Карапетяна в Давос станет не только его первым европейским визитом в качестве премьера, но и восстановлением участия Армении в форуме, которое было прекращено несколько лет назад по непонятным причинам.

Почему Армения «возвращается» в Давос? Судя по всему, не от хорошей жизни. Но есть еще вопрос, что может предложить Армения Давосу, если не понятно, кто будет возглавлять Армению всего через пару месяцев.

Не стоит исключать, что в Давос Карен Карапетян отправится вместе с Сержем Саркисяном, а может, и с Вигеном Саркисяном. Но это даже хорошо, так как вероятные претенденты в премьеры Армении смогут поупражняться в Швейцарии и попытаться продемонстрировать максимальную адекватность и стремление выбраться из евразийского болота.

Очевидно, что поездка в Давос станет попыткой получить поддержку своим политическим планам, поскольку в экономическом плане Давос пока недосягаем для Армении, судя по интервью Сержа Саркисяна российским СМИ.

Это интервью классического «завхоза», чтобы показать, что Саркисян не уступает в этом деле Карену Карапетяну. Возможно, Карен Карапетян намекает Москве, что если там рассматривают как «завхоза» Армении Сержа Саркисяна, то он поедет в Давос и поработает с западными партнерами.