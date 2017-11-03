Эрдоган предлагает Путину новый «армянский» договор

Как сообщают некоторые СМИ, президент Турции Эрдоган анонсировал в ближайшие недели встречу с Владимиром Путиным и сказал, что намерен обсудить с ним карабахский конфликт. Он подчеркнул, что если Путин займется решением вопроса, то проще будет добиться результата.

Эрдоган заявил это, возвращаясь из Баку в Анкару, и можно предполагать, что именно этим обусловлено упоминание карабахской темы. Однако, нельзя исключать, что Эрдоган намерен сделать Путину определенные предложения, в контекст которых входит и карабахская проблема.

Эти предложения могут касаться большого комплекса – коммуникаций, энергетики, закупок вооружений, а также создания политического альянса, который позволит противостоять настойчивой политике США в регионе.

Карабахская проблема, так уж получилось, является ключом к решению этого комплекса проблем. Даже несмотря на открытие дороги Баку-Тбилиси-Карс, Турции и Азербайджану не удастся стать «хозяевами» региона, потому что есть Карабахская проблема и большой Армянский вопрос, который дамокловым мечом нависают как над Турцией, так и Азербайджаном.

Анкара и Баку видят, что в мире все больше сомнений по поводу территориальной целостности Азербайджана и экспансионистской политики Турции. Баку не удается включить требование о территориальной целостности Азербайджана в международные документы, а Турция с тревогой следит, как США заявляют о намерении помочь христианским общинам на Ближнем Востоке «без помощи ООН». В своем слове вице-президент США Майк Пенс, говоря о колыбели христианства, не произнес слово «Турция» - он сказал, что христианство рождено «в горах Сирии, в долинах Ливана, на Армянском нагорье».

Не могло встревожить Турцию и обращение госсекретаря США Рекса Тиллерсона к Конгрессу с просьбой предоставить армии право на использование военной силы против террористов в любой точке мира.

100–летние российско-турецкие договоры в силе, пока России готова их соблюдать. Однако, Турция и Азербайджан, видимо, ждут от Москвы более решительных шагов, в том числе, давления на Армению и использования «карабахского ключа».

15-16 ноября Серж Саркисян будет с рабочим визитом в России, и хотя пока не анонсирована его встреча с Путиным, можно полагать, что по времени она примерно совпадет с рандеву Путин-Эрдоган. Передаст ли Путин предложения Эрдогана Саркисяну и как отреагирует на это официальный Ереван? Усвоила ли Армения уроки падения Карса?

Анкара и Москва знают, что карабахский конфликт разбил их столетние договора вдребезги, теперь им либо нужно восстанавливать старый статус-кво (что оказалось невозможно в апреле 2016 года), либо заключить новый договор.