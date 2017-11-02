Карен Карапетян не стал говорить о визите в Иран

В ходе сегодняшней пресс-конференции, несмотря на анонс, премьер-министр Армении Карен Карапетян так и не рассказал о недавнем визите в Иран и о договоренностях, которые были достигнуты. Ранее премьер обещал рассказать о них в ходе пресс-конференции, но то ли журналисты не задали ему этот вопрос, то ли Карену Карапетяну нечего было сказать. А может, тему «слил» прибывший недавно в Армению российский премьер Дмитрий Медведев.

Во всяком случае, если бы Карену Карапетяну было что рассказать о визите в Иран, то он нашел бы способ и не ждал бы вопросов журналистов.

А тема эта более чем актуальная, учитывая как минимум два события – открытие железной дороги Баку-Ахалкалак-Карс и саммит России, Азербайджана и Ирана в Тегеране, в ходе которого достигнута договоренность о создании коридора.

И в этих условиях пресс-конференция армянского премьера проходит без иранской темы.

С другой стороны, можно заметить, что по части отношений с Ираном Армения оказалась в неоднозначном положении. Еще в августе на саммите ЕАЭС в Сочи Серж Саркисян заявил, что развитие отношений с Ираном – подход всех стран ЕАЭС. Серж Саркисян намекал на отсутствие интереса стран ЕАЭС к Ирану.

Будучи в Ереване, Дмитрий Медведев приветствовал создание армяно-иранской зоны свободной торговли, пообещав, что передаст информацию российскому бизнесу. Иными словами, Медведев заявил, что Россия как государство не заинтересовано в углублении армяно-иранских отношений. Об этом же свидетельствует и заявление Путина на встрече с президентами Ирана и Азербайджана в Тегеране.

Вопрос даже не в том, что Россия не помогает Армении углублять отношения с Ираном, а в том, что делает это посредством Азербайджана. В конце концов, во всем этом присутствует и проблема российско-грузинских отношений, которая является проблемой для формирования коридора Север-Юг через Армению.

Вопрос в том, может ли Армения самостоятельно углублять отношения с Ираном и попытаться в рамках идеи Персидский залив – Черное море сформировать коридор из Ирана через Армению и Грузию к черноморскому побережью Европы.

Может ли Армения преодолеть российский барьер на этом пути, так как ЕАЭС на деле - это большой замок на Армении, ключи от которого не в Ереване. Есть также фактор сопротивления России, представлениям которой противоречат все коридоры, которые обходят Россию и снижают градус ее влияния в большом регионе, к которому, кроме Армении, Грузии и Ирана, могут присоединиться и Китай с Индией.