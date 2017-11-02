«Болезненное решение» до визита Сержа Саркисяна в Россию

Серж Саркисян, как ранее заявил посол Армении в России, планирует 15-16 ноября посетить Россию, где примет участие в Днях культуры Армении. За две недели до визита Серж Саркисян дал интервью российским СМИ, в которых коснулся всех важных вопросов двусторонней повестки, кроме… карабахской тематики.

Пытается ли Серж Саркисян снять этот вопрос из повестки, или молчание обусловлено подготовкой новых предложений России по карабахской тематике?

Незадолго до отъезда в Россию Серж Саркисян на одной из встреч в Ереване сказал, что решение карабахского конфликта будет болезненным, потому что нельзя избежать компромиссов. Будут ли в ходе визита в Россию обсуждаться «размеры» и цена компромиссов?

Экс-депутат Теван Погосян на своей страничке в Фейсбук попытался прояснить, о каком болезненном решении может идти речь. По его мнению, вариантов два – либо болезненные территориальные уступки в обмен на что-то и под какие-то гарантии, либо - политическое решение продолжать сопротивление и отказаться от компромиссного решения, что также болезненно, так как все время живешь на пороховой бочке.

Наверняка, есть и другие способы решений, например, тот, что выбрали армяне в первые дни Апрельской войны 2016 года. Люди без паники и страха организовались, сосредоточили национальный и общественный ресурс и отстояли свою землю. Потом этот способ продолжили матери погибших солдат – многие из них родили мальчиков на смену своим павшим сыновьям. Против этого оружия никто не может устоять.

Что имеет в виду Серж Саркисян, говоря о болезненных решениях? Изучил ли он готовность общества к таким решениям? И может ли вновь актуализироваться вопрос российских миротворцев в Карабахе как «компромиссный вариант»? Если до сих пор их присутствие в Карабахе не устраивало ни Армению, ни Азербайджан, то что-то сейчас может заставить Баку «договориться» с Россией.

«Договориться» - это в том числе получить добро на новую масштабную провокацию, которая могла бы привести к появлению в Арцахе российских миротворцев. Такая провокация России была бы весьма кстати и в том плане, что Армения упорно идет на подписание соглашения с ЕС. ЕС и Армения говорят о том, что никаких препятствий для подписания нет, а это значит, что у противников соглашения не остается «мирных» способов срыва соглашения, и они могут задуматься о других.

В беседе с Tert.am представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян сказал, что стремления разместить миротворцев в Арцахе у России были всегда, и не только стремления, но и попытки. «Но мы показали, что в состоянии своими силами сохранять мир и сдерживать возможную агрессию Азербайджана», - пояснил он.

Между тем, ситуация в Арцахе, где после Женевской встречи произошел всплекс эскалации, вроде, успокоилась. Звучат какие-то версии, например, Вадим Дубнов намекает, что Азербайджан согласен на открытие неких коммуникаций в обмен на некоторые территориальные уступки. Есть мнение, что и Турция может «прислушаться» к ультиматуму Сержа Саркисяна и до весны будущего года сделать какой-то «дружелюбный» шаг. Но для этого от Сержа Саркисяна ожидают «болезненных решений».

Какой будет позиция США и Франции, сложно сказать. Пока, по мнению экспертов, именно два этих государства позоляют избежать «болезненных решений», предлагая закрепить статус-кво механизмами мониторинга. Однако, позиция может измениться, если станет ясно, что Армения не желает или не в состоянии выбраться из-под диктата России и ее договоров с Турцией и Азербайджаном.