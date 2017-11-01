Жесткий ответ Еревана ж/д Баку-Тбилиси-Карс

В ближайшие дни в Армению поступит новая партия вооружений в рамках заключенного с Россией кредитного контракта, заявил в интервью РИА Новости Серж Саркисян. Он сказал, что поставки по 200-миллионному кредиту завершатся к концу года, потом будет подписано еще одно 100-миллионное соглашение. Интервью Сержа Саркисяна – это своеобразный ответ пуску в эксплуатацию железной дороги Карс-Ахалкалак-Баку. В церемонии 30 октября в Баку принимали участие президенты Турции и Азербайджана и премьеры Грузии, Казахстана и Узбекистана. Тональность глав Турции и Азербайджана отличается от тональности представителей Грузии. Тбилиси заявляет, что проект важен для региона и связывает Азию с Европой. Турция и Азербайджан подчеркивают антиармянскую направленность проекта и намерение изолировать Армению. На деле Армению изолировать невозможно по ряду причин, если, конечно, сама Армения не захочет изолироваться. Но Баку и Анкара превратили открытие дороги в повод для очередной антиармянской истерии. Интервью Сержа Саркисяна – ответ на эти заявления. Саркисян намекает, что политика по транспортно-экономической изоляции Армении не удалась. В какой мере заявления об инвестициях Саркисяна реальны, тема другого разговора. Но одно очевидно – Армения имеет потенциал развития даже в условиях изоляции. Армении предоставлены возможности для взлета, но только в случае, если Армения будет проводить суверенную политику. Вопрос в эффективности использования этих возможностей, в качестве «элиты», которое сейчас явно не соответствует вызовам. Примечательно также, что Саркисян говорит о поставках вооружений, тем самым давая жесткий намек, что дорога Баку-Карс может также стать мишенью для Армении, как и нефтепровод Баку-Джейхан, если Азербайджан вновь прибегнет к агрессии. Причем, «долю» в ответе имеет и Москва, которая теряет с этой дорогой больше, чем Армения, поскольку это путь в обход России. Армения, будучи автором нового статус-кво в регионе, должна время от времени напоминать о своей комендантской функции.