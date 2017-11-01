Спасительные инвестиции: сделают ли США конкретные предложения?

уть позже мы в Армении создали еще два фонда: Всеармянский инвестиционный фонд и "Клуб инвесторов Армении". 13 ноября этот фонд сделает большую презентацию здесь, в Ереване, о начале инвестиционной программы (чуть больше миллиарда долларов).

…Что касается российско-армянского фонда, то мы продолжаем работу. Недавно его представители были в Армении», сказал Серж Саркисян.

Фактически, если в Армению и поступят инвестиции, то через Всеармянский инвестфонд, а не Армяно-российский. Если прибавить к этому и предстоящую поездку в Индию за деньгами, можно полагать, что Сержу Саркисяну срочно нужны деньги, но желательно не российские.

Не случайно вчера замминистра экономического развития Тигран Хачатрян заявил, что Армения изыскивает рынки за пределами ЕАЭС, прежде всего в иранском направлении.

При этом другой замминистра – уже энергетики, Айк Арутюнян – не смог ответить на вопрос депутатов, примет ли Армения предложение посла США о 8 млрд. инвестиций. Замминистра внезапно потерял память и не смог вспомнить, куда США предлагали инвестировать.

Это может значить, что власть Армения пока отклоняет американские предложения. Пока, потому что хотя российских предложений нет, есть еще «третье» направление.

В Иране, судя по всему, премьер-министру Карену Карапетяну ничего найти не удалось. Ранее Китай тоже вежливо отклонил предложения Армении «стать мостом для ЕАЭС». Бедный Сурен Караян даже отправился в Сирию, чтобы получить господряды на восстановление. Остается Индия.

Инвестиций в Армении нет не по геополитическим причинам, а прежде всего потому, что мало кто в мире представляет, с кем с весны 2018 года придется работать в Армении. Серж Саркисян не заявляет о своих планах открыто, внутри правящей партии царит сумятица, и никто не может ответить на главный вопрос – кто будет гарантировать инвестиции и бизнес?

Пока этот вопрос не прояснится, в Армении не стоит ждать инвестиций. Но если не будет инвестиций, не так-то просто будет сохранить стабильность до весны будущего года. Тем более, в условиях ухудшения социальной ситуации: зарплаты и пенсии не повысят, 5500 человек из госсектора сократят, акцизы, а значит, цены повысятся.

В этих условиях все усилия будут направлены на сохранение социальной стабильности, а значит, привлечение инвестиций – любой ценой. Предложат ли США Сержу Саркисяну в таких условиях уже конкретные инвестиции?